Twitter’dan seçim günü Türkiye’de engellenmemek için yeni duyuru!







TWİTTER'DAN TÜRKİYE’DE ENGELLENMEMEK İÇİN YENİ ÖNLEMLER











BU KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve aynı zamanda milletvekili seçimlerine gidiyor. Tüm dünyanın göz çevirdiği seçimlere sayılı saatler kala sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de erişim engelinin gerçekleşmemesi için atılan son adımları paylaştı. Şirket, resmi sosyal medya hesabı olan Twitter Global'e erişim yasağına ilişkin bir açıklama yaptı ve bunu İngilizce ve Türkçe olarak açıkladı.Twitter Global yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Mahkemenin Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi ve Twitter'ın kullanımına devam edilmesi yönündeki kararının ardından Türkiye'de bazı içeriklere erişimi engelledik. Politikamız gereği bu işlemleri ilgili hesap sahiplerine bildirdik. Engellenen içerik, dünyanın geri kalanında hala mevcuttur.”Twitter'ın Türkiye'yi seçmesi kullanıcılar tarafından olumsuz karşılandı. Şu anda hangi içeriğin engellendiği belli değil, ancak şirketin böyle bir konuda yapabileceği fazla bir şey olmadığını unutmayın. Çünkü Türkiye'de belirli sayıda kullanıcı ve trafik bırakan herhangi bir sosyal medya ağının uyulması gereken yazılı kuralları vardır. İşletmeler engellenmek yerine söz konusu kuralları benimsemeli.