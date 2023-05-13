Twitter’dan seçim günü Türkiye’de engellenmemek için yeni duyuru!

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve aynı zamanda milletvekili seçimlerine gidiyor. Tüm dünyanın göz çevirdiği seçimlere sayılı saatler kala sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de erişim engelinin gerçekleşmemesi için atılan son adımları paylaştı. Şirket, resmi sosyal medya hesabı olan Twitter Global'e erişim yasağına ilişkin bir açıklama yaptı ve bunu İngilizce ve Türkçe olarak açıkladı.
TWİTTER'DAN TÜRKİYE’DE ENGELLENMEMEK İÇİN YENİ ÖNLEMLER
"Mahkemenin Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi ve Twitter'ın kullanımına devam edilmesi yönündeki kararının ardından Türkiye'de bazı içeriklere erişimi engelledik. Politikamız gereği bu işlemleri ilgili hesap sahiplerine bildirdik. Engellenen içerik, dünyanın geri kalanında hala mevcuttur.”