TEKNOLOJİ
13 Mayıs 2023 - 12:52

Twitter'dan seçim günü Türkiye'de engellenmemek için yeni duyuru!

Sosyal medya şirketlerinin 14 Mayıs seçimleri için son hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Bu konuda Türkiye'de engellemelerin önüne geçmek için Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı.

TEKNOLOJİ
13 Mayıs 2023 - 12:52
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Twitter’dan seçim günü Türkiye’de engellenmemek için yeni duyuru!


Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve aynı zamanda milletvekili seçimlerine gidiyor. Tüm dünyanın göz çevirdiği seçimlere sayılı saatler kala sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de erişim engelinin gerçekleşmemesi için atılan son adımları paylaştı. Şirket, resmi sosyal medya hesabı olan Twitter Global'e erişim yasağına ilişkin bir açıklama yaptı ve bunu İngilizce ve Türkçe olarak açıkladı.

TWİTTER'DAN TÜRKİYE’DE ENGELLENMEMEK İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Twitter’dan seçim günü Türkiye’de engellenmemek için yeni duyuru

Twitter Global yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Mahkemenin Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesi ve Twitter'ın kullanımına devam edilmesi yönündeki kararının ardından Türkiye'de bazı içeriklere erişimi engelledik.

Politikamız gereği bu işlemleri ilgili hesap sahiplerine bildirdik. Engellenen içerik, dünyanın geri kalanında hala mevcuttur.”

BU KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Twitter'ın Türkiye'yi seçmesi kullanıcılar tarafından olumsuz karşılandı. Şu anda hangi içeriğin engellendiği belli değil, ancak şirketin böyle bir konuda yapabileceği fazla bir şey olmadığını unutmayın.

Çünkü Türkiye'de belirli sayıda kullanıcı ve trafik bırakan herhangi bir sosyal medya ağının uyulması gereken yazılı kuralları vardır. İşletmeler engellenmek yerine söz konusu kuralları benimsemeli.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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