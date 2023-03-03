Twitter hesabı olanlar aman dikkat! Tweetlerinizi kontrol edin: Her an başınız belaya girebilir!







TWİTTER KULLANICILARINA ŞOK KARAR







Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Twitter platformu ile ilgili yeni bir karar verildi. Twitter kullanıcıları artık yazdıkları yüzünden yargılanabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yakın zamanda Elon Musk 44 milyar dolar vererek Twitter platformunu satın almıştı. Elon Musk, platformu aldıktan sonra birçok çalışanı işten çıkarmıştı ve sonrasında da tweet atılırken kişilerin kelime sayılarını yükselteceği ile ilgili açıklamalar yapmıştı.Son olarak ise Twitter ile ilgili yeni bir karar paylaşıldı ve artık şiddet içeren tehdit, zarar verme isteği, şiddet yüceltme ve şiddet kışkırtma ile ilgili politika düzenleme kararı resmen başladı.