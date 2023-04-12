Twitter hesabı olanlara duyuruldu! O ücreti ödemeyen yandı: Elon Musk fişini çekti













DİKKAT TWİTTER KULLANICILARI





Twitter, milyonlarca kullanıcısı için yeni bir adım attı. Dünya genelinde milyarlarca kişiye ulaşan dev sosyal medya platformu, artık ücretli hesapları belirledi. Twitter'ın aldığı yeni karara göre, 8 dolar ödemeyen hesaplar için bazı kısıtlamalar getirilecek. İşte detaylar... Dünya genelinde tanınan iş adamı Elon Musk, bu yeni kararı duyurarak, mavi tikli yani onaylanmış hesapların artık 8 dolar ödeme yapmaları gerektiğini açıkladı.Bu karar ile birlikte, Twitter'ın gelirlerini arttırmayı hedeflediği ve aynı zamanda spam hesapların ve kötü niyetli kullanıcıların sayısını azaltmayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak, kullanıcılar arasında da tartışmalar yaşanıyor ve ücretli hesapların avantajları ile dezavantajları hakkında farklı görüşler dile getiriliyor.Dikkat Twitter Kullanıcıları! Twitter, doğrulanmış hesapların mavi tik onayını kaldırmaya başladı. Bu kararın sebebi, mavi tik onayının ücretli hale getirilmesi ve 8 dolar ücret ödemeyen hesapların doğrulanmış onay işaretini kaybetmesiyle ilgili. Elon Musk'ın bu konuda yaptığı açıklama da, doğrulanmış hesapların mavi tik onayının önümüzdeki hafta tamamen kaldırılacağı yönünde oldu. Bazı hesaplar, ücretli doğrulama için kaydolmayacaklarını açıkladıkları için mavi tik onaylarını kaybettiler. Twitter şu anda, 8 dolar ücret ödemeyen eski hesapların doğrulanmış onay işaretlerini kaldırma sürecinde.