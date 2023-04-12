Twitter hesabı olanlara duyuruldu! O ücreti ödemeyen yandı: Elon Musk fişini çekti

Twitter, milyonlarca kullanıcısı için yeni bir adım attı. Dünya genelinde milyarlarca kişiye ulaşan dev sosyal medya platformu, artık ücretli hesapları belirledi. Twitter'ın aldığı yeni karara göre, 8 dolar ödemeyen hesaplar için bazı kısıtlamalar getirilecek. İşte detaylar... Dünya genelinde tanınan iş adamı Elon Musk, bu yeni kararı duyurarak, mavi tikli yani onaylanmış hesapların artık 8 dolar ödeme yapmaları gerektiğini açıkladı.
Bu karar ile birlikte, Twitter'ın gelirlerini arttırmayı hedeflediği ve aynı zamanda spam hesapların ve kötü niyetli kullanıcıların sayısını azaltmayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak, kullanıcılar arasında da tartışmalar yaşanıyor ve ücretli hesapların avantajları ile dezavantajları hakkında farklı görüşler dile getiriliyor.