Twitter hesabı olanlara kötü haber! Artık bu özellik için para vermek zorundasınız: Hesabını kapatan sayısı arttı!













Twitter kullanıcılarına önemli bir duyuru. Twitter Blue abonelik sistemi, aylık 150 TL ücret karşılığında bu özelliği sunacak. Bu nedenle, bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların Twitter Blue aboneliği satın almaları gerekiyor. Söz konusu özellik yalnızca Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabilir hale gelecek. Twitter Blue, Twitter'ın ücretli bir abonelik hizmetidir. Bu hizmet, kullanıcılara ek özellikler ve avantajlar sunar. Özellikle yoğun kullanan Twitter kullanıcıları için tasarlanmıştır. Twitter Blue aboneleri, normal kullanıcılardan farklı olarak daha fazla özelleştirme seçeneği, okuma listeleri, tweet'i geri alma özelliği, tweet'i gizleme ve daha birçok özellikten yararlanabilirler. Ayrıca abonelik ayrıcalıkları arasında reklamsız kullanım ve daha iyi müşteri desteği de bulunur.Twitter, 15 Şubat'ta telefon numarası tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamanın kötü amaçlı kişiler tarafından suistimal edildiğini fark etti ve bu nedenle Twitter Blue aboneleri olmayan hesapların bu yöntemi kullanmasına artık izin vermeyeceklerini duyurdu. Twitter, kısa mesaj/SMS yöntemini devre dışı bırakmaları ve başka bir yönteme geçmeleri için kullanıcılara süre verdi ve bu süre 20 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Şimdi, Twitter'ın kısa mesaj tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği, ülkemizde aylık 150 TL ücret karşılığında kullanılabilen Twitter Blue abonelik sistemine dahil edildi. Sadece Twitter Blue aboneleri bu özelliği kullanabilirler, ancak kimlik doğrulama uygulaması ve güvenlik anahtarı gibi diğer yöntemler hala mevcuttur. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), bir kullanıcının hesabına giriş yapmak için sadece bir şifre yerine, ikinci bir doğrulama adımının kullanılmasıdır. Bu ek adım, genellikle bir şifre veya PIN kodu olmayan bir şeydir ve hesap sahibinin fiziksel bir nesneye, örneğin bir telefonuna veya bir güvenlik anahtarına ihtiyaç duyduğu bir doğrulama yöntemidir.Örneğin, bir kullanıcının hesabına giriş yapmak istediğinde, önce kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekir. Daha sonra, hesabın kaydedilmiş telefon numarasına veya doğrulama uygulamasına bir doğrulama kodu gönderilir. Bu kod, kullanıcının girdiği kullanıcı adı ve şifresi ile eşleştiğinde, hesabın güvenli bir şekilde açılmasına izin verilir. İki faktörlü kimlik doğrulama, hesapları kötü amaçlı kullanımdan korumak için önemli bir ek güvenlik katmanıdır. Bu nedenle, birçok platform, kullanıcıların hesaplarına giriş yaparken 2FA'yı kullanmalarını şiddetle önerilse de Twitter'ın bu hamlesi tepkilerin odağı oldu.