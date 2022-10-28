Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, koltuğa oturur oturmaz 4 üst düzey yöneticiyi kovdu!













SATIN ALMA SÜRECİ İÇİNDE NELER OLDU?

Sosyal medya şirketi Twitter'ın Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınması tamamlandı. Şirketin kontrolünü ele geçirdikten sonra Musk'ın CEO Parag Agrawal da dahil olmak üzere üst düzey yöneticileri kovduğu söyleniyor. Reuters'e göre, Twitter'ın üst düey yöneticilerinden Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzeyde hukuk ve politikalardan sorumlu yönetici Vijaya Gadde ve genel danışman Sean Edgett'i n görevlerinden alındığı kaydedildi. Agrawal ve işten atılan başka bir CFO olan Ned Segal, anlaşma yürürlüğe girdiğinde Twitter'ın San Francisco ofislerinden dışarı çıkarıldı. Şirketin hukuk politikası başkanı Vijaya Gadde'in de aynı şekilde görevi elinden alınarak şirket ile ilişiği kesildi.> Daha önce Twitter'da yüzde 9,2 hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC başvurusunda tüm Twitter için hisse başına 54,2 dolar fiyat teklif etmişti. Twitter'da 25 Nisan'da yapılan açıklamada anlaşmaya varıldığı duyuruldu. > Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak rafa kaldırıldığını duyurdu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma gerekçesi ile ilgili Twitter hesabından "Spam ve sahte hesaplar toplam kullanıcı sayısının yğüzde 5'inden azını oluşturduğu için hesaplamaların detayları bekleniyor" dedi. > 8 Temmuz'da Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını birkaç şartın ihlalini gerekçe göstererek feshettiğini duyurdu. Musk'ın avukatları, SEC'e yaptıkları bir dosyada, Twitter'ın, platformdaki kamu için önemli olan sahte hesaplar veya spam hakkında çok sayıda bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini söyledi. > Öte yandan Twitter, Musk'a sözleşmeyi feshettiği için dava açtı. Ancak Ekim ayı başlarında Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık bir satın alma işlemini sonuçlandırmak ve orijinal fiyatla yeni bir teklif sunmak için bir mektup gönderdi. > Twitter'ın Musk'a açtığı davaya tanık olan hakim, satışın 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davayı onamaya karar verdi. Kendisini "ifade özgürlüğünün mutlak destekçisi" olarak nitelendiren Musk, Twitter'ı "her türlü yoruma daha açık bir alan" yapmak istediğini ve Twitter'daki yasağı kaldıracağını söyledi. Anlaşma imzalandıktan sonra Musk, Twitter logosuna atıfta bulunarak "Kuş özgürleştirildi" yazdı ve profilindeki "biyografiyi" "Twit head" olarak değiştirdi. Çarşamba günü Twitter ofislerini ziyaret ettikten sonra Musk, platformu "insanlığa yardım etmek için" satın aldığını söyledi. Dünyanın en zengin adamı, "Twitter'ı satın aldım çünkü gelecekte bir meydanımızın olmasının medeniyetimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı fikirler farklı bir şekilde tartışılabilir. Aklı başında ve şiddet içermeyen yerinde." diye konuştu.