TEKNOLOJİ
13 Kasım 2022 - 18:42

Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar çöktü, nedeni açıklandı

12 Kasım saat 17.00 itibarıyla birçok sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşanıyor. Twitter, Instagram, Whatsapp erişim sorunu nedeni ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ
13 Kasım 2022 - 18:42
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Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar çöktü, nedeni açıklandı


Türkiye’de birçok sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter’a girişlerde sorun yaşamaya başladı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde birkaç saat önce meydana gelen patlama sonrasında RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi. haber yasağının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Sosyal medya platformlarına erişim engeli



Taksim İstiklal Caddesi’nde akşam saatlerinde terör saldırısı meydana geldi. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medya platformlarında ise patlamaya ilişkin olay yeri görüntüleri yayınlanmaya başladı.

RTÜK, bilgi kirliliğini engellemek amacıyla patlama haberlerine yayın yasağı getirildi. RTÜK’ün açıklaması ardından Instagram, Telegram, Whatsapp, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında sorunlar yaşanmaya başladı.

Webtekno’nun haberine göre, verilere bakıldığında sosyal medya platformları başta olmak üzere Google’da dahi erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Sorunun yalnızca Türkiye’de yaşandığının altı çizilirken kullanıcılar internet sağlayıcılarına başvurmaya başladı.

Ne olmuştu?

İstanbul’un en işlek ve en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddesi’nde saat 16:13’te patlama meydana geldi. Bir kadın tarafından bırakıldığı iddia edilen paketin patlaması üzerine cadde kan gölüne döndü. İlk belirlemelere göre 4 vatandaş olay yerinde, 2 vatandaş ise hastanede hayatını kaybetti. 53 vatandaşın ise hastanede tedavisinin devam ettiği bilgileri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı gerçekleştiren faillerin en kısa süre içerisinde bulunarak en ağır cezanın verileceğini söyledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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