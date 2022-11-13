Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar çöktü, nedeni açıklandı

Türkiye’de birçok sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter’a girişlerde sorun yaşamaya başladı. İstanbul İstiklal Caddesi’nde birkaç saat önce meydana gelen patlama sonrasında RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi. haber yasağının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Sosyal medya platformlarına erişim engeli
Taksim İstiklal Caddesi’nde akşam saatlerinde terör saldırısı meydana geldi. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medya platformlarında ise patlamaya ilişkin olay yeri görüntüleri yayınlanmaya başladı. RTÜK, bilgi kirliliğini engellemek amacıyla patlama haberlerine yayın yasağı getirildi. RTÜK’ün açıklaması ardından Instagram, Telegram, Whatsapp, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında sorunlar yaşanmaya başladı. Webtekno’nun haberine göre, verilere bakıldığında sosyal medya platformları başta olmak üzere Google’da dahi erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Sorunun yalnızca Türkiye’de yaşandığının altı çizilirken kullanıcılar internet sağlayıcılarına başvurmaya başladı.