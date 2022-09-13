Twitter kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Retweet yaparken bir kez daha düşünün... Başınızı belaya sokmayın!













Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiren karar Yargıtay'dan gelirken artık başka bir kullanıcının hesabında yer alan hareketi paylaşmanın ''hakaret suçunu'' ifade ettiğini belirtti. Bunun üzerine twitter özelliği olan 'retweet' artık bir suç olarak yer almaktadır. Konu hakkında gazetede yer alan bilgiye göre Yargıtay'ın almış olduğu bu karar üzerine davada davacı, kendi hesabından, başka bir hesaptaki hakaret içeren “pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.Cumhuriyet Savcılığı üzerinde yapılan dava üzerinde kovuşturmaya yer alınmadığına dair karara yapılan itiraz için 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından red kararı alınmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı red kararı üzerine kanun yararına bozma tebliğ namesiyle dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesinin önüne gelmiştir. Dosyanın incelemeden geçmesi üzerine incelemeyi yapan Daire, şüphelinin ad ve soyadının yer aldığı bir kullanıcının Twitter hesabından davacı olarak adından bahsedilmektedir. Hakaret suçundan iddianame düzenlenerek yeterli delil niteliği taşıdığı ön görülmüştür. Yerel mahkemenin kararı bozması üzerine düzenlemeler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar ya da bir suçun işlendiği üzerine bir hal ortaya çıktığında kamu davasının baştan görülmesine karar verildi. Dava içerisinde toplanan delillerin, suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe uyandırmadığı durumlarda ise tekrardan iddianame düzenleneceğinin altı çizildi.