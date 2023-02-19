Twitter kullanıcıları dikkat! Yeni özelliği sadece o kişiler kullanabilecek













Ödeme yapmayanlar Twitter'ı kullanabilecek mi?

Neden güncelleme yapılacak?

Günden güne yeni özellikler kazanan Twitter'dan şaşırtıcı hamle geldi. Twitter'ı satın alan Elon Musk güncellemelere devam ediyor. Çok fazla kullanıcısı olan Twitter bu karardan sonra kullanıcı kaybedebilir. Bu karara göre SMS ile gerçekleştirilen iki faktörlü kimlik koruması ücretli yapılacak.Ücretli yapılacak iki faktörlü kimlik koruması ile birlikte Blue için ödemelerini gerçekleştirmeyen kişilerin iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği kapatılacak. 20 Mart tarihinden sonra güvenlik uygulamasının kullanımına devam edilmesi için ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.Twitter yaptığı açıklamada, "Sırf telefon numaranızı çaldıkları için birinin siz olduğunuzu kanıtlayarak hesaplarınıza erişmesini istemezsiniz" ifadelerini kullandı. Ancak kimilerine göre bu yeniliğin altında ekonomik sebepler yatıyor. Analistlere göre, Twitter'ın para sıkıntısı çekmesinden dolayı bu kararın getirildiğini düşünüyor.