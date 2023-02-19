TEKNOLOJİ
19 Şubat 2023 - 20:17

Twitter kullanıcıları dikkat! Yeni özelliği sadece o kişiler kullanabilecek

Twitter'dan şaşırtan güncelleme! Herkesin kullanımına açık olan Twitter'da değişiklik yapılacak. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
19 Şubat 2023 - 20:17
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Twitter kullanıcıları dikkat! Yeni özelliği sadece o kişiler kullanabilecek


Günden güne yeni özellikler kazanan Twitter'dan şaşırtıcı hamle geldi. Twitter'ı satın alan Elon Musk güncellemelere devam ediyor. Çok fazla kullanıcısı olan Twitter bu karardan sonra kullanıcı kaybedebilir.

Bu karara göre SMS ile gerçekleştirilen iki faktörlü kimlik koruması ücretli yapılacak.



Elon Musk

Ödeme yapmayanlar Twitter'ı kullanabilecek mi?

Ücretli yapılacak iki faktörlü kimlik koruması ile birlikte Blue için ödemelerini gerçekleştirmeyen kişilerin iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği kapatılacak. 20 Mart tarihinden sonra güvenlik uygulamasının kullanımına devam edilmesi için ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Neden güncelleme yapılacak?

Twitter yaptığı açıklamada, "Sırf telefon numaranızı çaldıkları için birinin siz olduğunuzu kanıtlayarak hesaplarınıza erişmesini istemezsiniz" ifadelerini kullandı. Ancak kimilerine göre bu yeniliğin altında ekonomik sebepler yatıyor. Analistlere göre, Twitter'ın para sıkıntısı çekmesinden dolayı bu kararın getirildiğini düşünüyor.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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