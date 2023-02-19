Günden güne yeni özellikler kazanan Twitter'dan şaşırtıcı hamle geldi. Twitter'ı satın alan Elon Musk güncellemelere devam ediyor. Çok fazla kullanıcısı olan Twitter bu karardan sonra kullanıcı kaybedebilir. Bu karara göre SMS ile gerçekleştirilen iki faktörlü kimlik koruması ücretli yapılacak.
TEKNOLOJİ
19 Şubat 2023 - 20:17
Twitter kullanıcıları dikkat! Yeni özelliği sadece o kişiler kullanabilecek
Twitter'dan şaşırtan güncelleme! Herkesin kullanımına açık olan Twitter'da değişiklik yapılacak. İşte detaylar...
TEKNOLOJİ
19 Şubat 2023 - 20:17