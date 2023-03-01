Twitter kullanıcıları 'Sıfır Tolerans' politikasıyla artık daha güvenli!







ŞİDDETE SÖYLEMLERİNE SIFIR TOLERANS!







MİZAH AMAÇLI İÇERİKLER YASAK KAPSAMINDA DEĞİL

Twitter CEO'su Elon Musk, halka açık bir mesajda "sıfır tolerans" politikası uygulamaya başlayacağını söyledi. Alıntı yapılan araştırmalara göre Twitter kullanıcıları şiddet içeren söylemlerle uğraşarak psikolojik zararlardan korunuyor.Twitter, nefret söylemini uygulamalarından tamamen kaldırmak amacıyla detaylı yenilikler yapmaya karar verdi. “Sıfır tolerans” olarak adlandırdıkları bu politika, kullanıcıları Twitter'daki şiddet ve nefret söyleminden koruyor. Yeni politika, linç kültürünün oluşmasını yasaklayarak nefret söylemi, zarar verme ve şiddete teşvikin önüne geçiyor. Davranışın ciddiyetine bağlı olarak, Twitter bu tür davranışlar sergileyen kullanıcıların hesaplarını sınırlayabilir veya kalıcı olarak kapatabilir.Twitter'da arkadaşlarla sohbet ederken yapılan espriler Şiddet kategorisinde yönetilmez. Bu, Twitter'da paylaşılan gönderilerin şiddet veya nefret söylemi şeklinde değerlendirilmeyeceği anlamına geliyor. Ek olarak, öfkeli bir durumla ilgili bir gönderi paylaşarak öfkenizi gösterebilirsiniz. Söz konusu istisna, Twitter'ın derinlemesine analiz algoritmasının kalitesini göstermektedir. Rahat ve güvenli bir Twitter deneyimi sağlamak için Twitter tarafından güncellenen topluluk kuralları. Artık Twitter'dan gelen ölüm tehditleri, cinsel saldırı, işkence veya nefret söylemi artık olmayacak. Sosyal medyada karşınıza çıkan her olay duyguları çok fazla etkileyebilir. Özellikle sosyal medyada gezinmek için empati becerilerinizi kullandığınızda karşılaştığınız olumsuz içerikler sizi günlerce huzursuz bırakabilir. Bu nedenle bu konuda düzenleme yapan Twitter şirketi, kullanıcılarını hiç şüphesiz memnun edecektir. Haberde bahsedilen “sıfır tolerans” politikası yakında hayata geçirilecektir.