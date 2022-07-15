TEKNOLOJİ
15 Temmuz 2022 - 22:06

Twitter kullanım limiti nedir? Twitter kullanım limiti sorunu nasıl çözülür? Twitter kullanım limiti ile ilgili detaylar açıklandı

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de son günlerde dile gelmeye başlayan Twitter kullanım limiti ile ilgili oldu. Peki Twitter kullanım limiti nedir? Twitter kullanım limiti nasıl çözülür? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
15 Temmuz 2022 - 22:06
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Twitter kullanım limiti nedir? Twitter kullanım limiti sorunu nasıl çözülür? Twitter kullanım limiti ile ilgili detaylar açıklandı


Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Twitter platformu ile ilgili son günlerde kullanıcılar bir konuyu araştırmaya başladı. İnsanların merak ettiği Twitter Kullanım Limiti sorunu nedir? Twitter kullanım limiti belirlenebilir mi? Twitter kullanım limiti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Twitter kullanım limiti

Twitter kullanım limiti Twitter hesabı olan insanlar için getirilen bir limittir. Mesaj limitinde sınır günde bin ile belirlenmiştir. Tweetler günde 2 bin 400 adet olarak belirlenmiştir ve retweet edilenler de tweet olarak sayılmaktadır. Hesap e-postasında yapılacak değişiklikler saatte 4 olarak limitlendirmiştir. Hesap sayısına göre, takip etme limiti 5000 olarak, günlük takip etme limiti ise 400 olarak belirlenmiştir. Ancak tüm bunlar kullanıcıların agrasif tutumlarını önleyecek tedbirlerdir. Bahsi geçen bu limitlerin hepsi tüm cihazlar için geçerli hale getirilmiştir. Sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde ise bu limitler geçici olarak düşürülebilmektedir. 2400 tweet günlük güncelleme limiti daha düşük limitlere bölünerek belirlenmiştir. Zaman kısıtlamanız kaldırıldıktan birkaç saat içinde işleminizi tekrar deneyebilirsiniz.



Twitter Kullanım Limiti İle İlgili Detaylar

Twitter kullanım limiti aşılması

Eğer Twitter üzerinden kullanım limitini aştığınıza dair bir bildirim aldıysanız bahsi geçen limit ortadan kalktıktan sonra yapmak istediğiniz işlemi tekrar deneyerek istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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