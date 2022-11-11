TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 17:08

Twitter mavi tik alımları durduruldu! Parasını ödeyen kullanıcıların mavi tiki geri alındı

Twitter'da yeni uygulamaya geçen mavi tik alımlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Parasını peşin ödeyen kullanıcıların rozetleri geri alınırken, uygulama da artık satın alınamıyor.

TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 17:08
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Twitter mavi tik alımları durduruldu! Parasını ödeyen kullanıcıların mavi tiki geri alındı


Ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte “onaylanmış hesap” anlamına gelen mavi tik ücretli oldu. Twitter Blue için son dakika gelişmeleri takip edilirken beklenmeyen bir sorun yaşandı. Bir ülkede ücretli satışa çıkarılan mavi tik hizmeti, herhangi bir açıklama yapılmadan durduruldu.

Mavi tik satışı durduruldu!

Twitter’da son günlerde karışık günler yaşanıyor. Elon Musk’un yeniden şirketi almasıyla köklü değişikliklere gidilirken, uygulama mavi rozeti olanlar için farklı bir hale geldi.



Daha önce Twitter Blue ücretli olarak satılıyordu. Elon Musk başa geçer geçmez bu hizmete mavi tiki de dahil etti ve mavi tik almanın ücreti 8 dolar olarak belirlendi. Ülkelere göre fiyatın değişebileceği belirtilirken bir ülkede beklenmeyen bir olay yaşandı.

The Verge’nin haberine göre, içerisinde mavi tiki de barındıran Twitter Blue aboneliği için alımlar durdu. Şirket yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadan durdurulan hizmet, mavi tik hizmetini satın almış kişilerin de profillerinden rozetini sildi.

Edinilen bilgiye göre, iOS üzerinden Twitter Blue aboneliği almak isteyen kullanıcılar, hata mesajı ile karşılaşıyor. Elon Musk’ın şirket çalışanlarını işten çıkarması üzerine diğer çalışanların böyle bir mesaj vermeye çalıştığı iddia ediliyor. Ancak uygulamaya yönelik henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mavi tikini geri aldı

Twitter’da konu hakkında konuşan bazı mühendisler, hizmetin kayıt API’sinin artık platformda yer almadığını ifade etti. Daha önce Twitter’a 8 dolar ödeyerek mavi tik sahibi olanların mavi tikleri ise ilginç bir şekilde profillerinden silindi. Twitter şirketinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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