Twitter mavi tik Türkiye'de ne kadar? Twitter Blue fiyatı belirlendi







Twitter’da ücretli mavi tik dönemi







Twitter mavi tik Türkiye fiyatı ne kadar?

ABD’li ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’da yeni değişiklikler yapılmaya başladı. Bir süredir Twitter’ı satın alacağını söyleyen ancak bunu bir türlü eyleme dökemeyen Musk’ın hayalleri sonunda gerçekleşti. Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçince yaptığı ilk iş eski sevgilisi Amber Heard’un hesabını kapatmak olmuştu. İkinci hamlesi ise mavi tik için geldi. Space X ve Tesla’nın CEO’su, aynı zamanda Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tik ile ilgili flaş bir değişiklik yaptı. buna göre Twitter’da mavi tik artık paralı olacak. Ücretli olan Blue Twitter’ı satın alanlara mavi tik verilecek.Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada’da aktif olan Twitter Blue için üyelik ücreti 8 dolar olarak belirlendi. Twitter Blue’ya geçen kullanıcılar, diğer kullanıcılardan farklı özelliklere sahip olacak. Twitter’da mavi tik ücretinin ülkelere göre değişebileceğini söyleyen Musk, ayda 8 dolar verenlerin birçok platformda hesaplarının öne çıkacağı, daha uzun süreli video ve ses paylaşabileceğini ve daha az reklam göreceğini söyledi. Bu yenilik ile içerik üreticilerinin ödüllendirilmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacağını da sözlerine ekledi.Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, Twitter Blue yani mavi tik ücreti aylık 8 dolar olarak belirlendi. Fakat ülkelere göre bu fiyatın değişmesi mümkün olacak. Türkiye’de Twitter mavi tik ücreti ne kadar olacak merak edilirken sonunda beklenen fiyat ortaya çıktı. Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatının belirlendiği iddia edildi. Uygulama indirme marketlerinde yer alan Twitter Blue’nun ücretinin 109.99 TL olduğu ifade edildi. Böylelikle mavi tikli hesap kullananların ve kullanmaya başlayacakların ayda ödeyecekleri ücret 110 TL olacak.