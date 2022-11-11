Twitter mavi tik Türkiye'de ne kadar? Twitter Blue fiyatı belirlendi

ABD’li ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’da yeni değişiklikler yapılmaya başladı. Bir süredir Twitter’ı satın alacağını söyleyen ancak bunu bir türlü eyleme dökemeyen Musk’ın hayalleri sonunda gerçekleşti. Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçince yaptığı ilk iş eski sevgilisi Amber Heard’un hesabını kapatmak olmuştu. İkinci hamlesi ise mavi tik için geldi. Space X ve Tesla’nın CEO’su, aynı zamanda Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tik ile ilgili flaş bir değişiklik yaptı. buna göre Twitter’da mavi tik artık paralı olacak. Ücretli olan Blue Twitter’ı satın alanlara mavi tik verilecek.
Twitter’da ücretli mavi tik dönemi
Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada’da aktif olan Twitter Blue için üyelik ücreti 8 dolar olarak belirlendi. Twitter Blue’ya geçen kullanıcılar, diğer kullanıcılardan farklı özelliklere sahip olacak. Twitter’da mavi tik ücretinin ülkelere göre değişebileceğini söyleyen Musk, ayda 8 dolar verenlerin birçok platformda hesaplarının öne çıkacağı, daha uzun süreli video ve ses paylaşabileceğini ve daha az reklam göreceğini söyledi. Bu yenilik ile içerik üreticilerinin ödüllendirilmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacağını da sözlerine ekledi.