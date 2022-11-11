TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 13:26

Twitter mavi tik Türkiye'de ne kadar? Twitter Blue fiyatı belirlendi

Twitter'da ücretli mavi tik dönemi başladı. Mavi tik fiyatı Türkiye’de ne kadar olacak merak edilirken rakam ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 13:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Twitter mavi tik Türkiye'de ne kadar? Twitter Blue fiyatı belirlendi


ABD’li ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’da yeni değişiklikler yapılmaya başladı. Bir süredir Twitter’ı satın alacağını söyleyen ancak bunu bir türlü eyleme dökemeyen Musk’ın hayalleri sonunda gerçekleşti. Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçince yaptığı ilk iş eski sevgilisi Amber Heard’un hesabını kapatmak olmuştu. İkinci hamlesi ise mavi tik için geldi.

Space X ve Tesla’nın CEO’su, aynı zamanda Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tik ile ilgili flaş bir değişiklik yaptı. buna göre Twitter’da mavi tik artık paralı olacak. Ücretli olan Blue Twitter’ı satın alanlara mavi tik verilecek.

Twitter’da ücretli mavi tik dönemi



Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada’da aktif olan Twitter Blue için üyelik ücreti 8 dolar olarak belirlendi. Twitter Blue’ya geçen kullanıcılar, diğer kullanıcılardan farklı özelliklere sahip olacak.

Twitter’da mavi tik ücretinin ülkelere göre değişebileceğini söyleyen Musk, ayda 8 dolar verenlerin birçok platformda hesaplarının öne çıkacağı, daha uzun süreli video ve ses paylaşabileceğini ve daha az reklam göreceğini söyledi. Bu yenilik ile içerik üreticilerinin ödüllendirilmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacağını da sözlerine ekledi.

Twitter mavi tik Türkiye fiyatı ne kadar?

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, Twitter Blue yani mavi tik ücreti aylık 8 dolar olarak belirlendi. Fakat ülkelere göre bu fiyatın değişmesi mümkün olacak. Türkiye’de Twitter mavi tik ücreti ne kadar olacak merak edilirken sonunda beklenen fiyat ortaya çıktı.

Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatının belirlendiği iddia edildi. Uygulama indirme marketlerinde yer alan Twitter Blue’nun ücretinin 109.99 TL olduğu ifade edildi. Böylelikle mavi tikli hesap kullananların ve kullanmaya başlayacakların ayda ödeyecekleri ücret 110 TL olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!
iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!
Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak!
Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
İnstagram yenilendikçe yenileniyor! Başka hiçbir uygulamada böylesi görülmedi! İnstagram yeni özellikleri
İnstagram yenilendikçe yenileniyor! Başka hiçbir uygulamada böylesi görülmedi! İnstagram yeni özellikleri
APPLE+'nin kullanıcı çekme çabaları devam ediyor! Firma son olarak Selena Gomez'le anlaşma yaptı
APPLE+'nin kullanıcı çekme çabaları devam ediyor! Firma son olarak Selena Gomez'le anlaşma yaptı
Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkacak? Galaxy S23 özellikleri neler? Galaxy S23 snapdragon yongasından güç alacak
Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkacak? Galaxy S23 özellikleri neler? Galaxy S23 snapdragon yongasından güç alacak
Son Haberler
Elektrik faturasını internetten ödeyenlere 150 TL indirim haberi geldi!
Elektrik faturasını internetten ödeyenlere 150 TL indirim haberi geldi!
Toki Ankara, İstanbul, İzmir kuraları ne zaman, tarih belli mi? Toki kura tarihleri Kasım 2022
Toki Ankara, İstanbul, İzmir kuraları ne zaman, tarih belli mi? Toki...
Emlak balonu patladı: Konut fiyatları yüzbinlerce lira birden düştü!
Emlak balonu patladı: Konut fiyatları yüzbinlerce lira birden düştü!
SSK, Bağkur, memur emeklileri! Ocak öncesi 2023 zamlı maaşları açıklandı
SSK, Bağkur, memur emeklileri! Ocak öncesi 2023 zamlı maaşları açıklandı
Altın fiyatlarına ABD dopingi! Uzmanı 'zirve çok yakın' dedi: Gümbür gümbür geliyor
Altın fiyatlarına ABD dopingi! Uzmanı 'zirve çok yakın' dedi: Gümbür...
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?...
Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor
Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi
Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi
Ankaragücü Emre Kılınç'ın bonservisini almak için harekete geçti
Ankaragücü Emre Kılınç'ın bonservisini almak için harekete geçti
Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok
Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok
iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!
iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!
Fenerbahçe'de gizli plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devlerini kendine çekiyor
Fenerbahçe'de gizli plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devlerini...
Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş'ten yeni zirve açıklaması!
Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş'ten...
Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? Branş ve kontenjan dağılımında son durum
Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı...
Elektrik tüketim desteğinde yeni adım: Faturaları ödenecek hanelerde yeni rakam belirlendi!
Elektrik tüketim desteğinde yeni adım: Faturaları ödenecek hanelerde...