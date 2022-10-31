Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Musk, Twitter'ı aldığı haberini "Kuş artık özgür" notuyla duyurdu. Musk, platformu satın aldıktan sonra ilk değişiklik için de kollarını sıvayarak, mavi tik özelliği için düğmeye bastı.
TWİTTER MAVİ TİK ÖZELLİĞİNDEN ÜCRET ALINACAK MI?Twitter'da mavi tik özelliği alan kullanıcılardan her ay belli miktarda bir ücret alınacak. Söz konusu özellikten yararlanmak isteyenlerin her ay yirmi dolar ödeyeceği konuşuluyor. 20 dolarlık ücreti ödemeyenlerden ise mavi tik geri alınacak.
3 AY SÜRELERİ OLACAK
20 dolar olan abonelik ücreti dışında, mavi tikli kullanıcıların üç aylık süreleri de olacak. Bu süre sonunda Twitter Blue aboneliğini başlatmayanların mavi tiki geri alınacak.