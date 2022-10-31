Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle







TWİTTER MAVİ TİK ÖZELLİĞİNDEN ÜCRET ALINACAK MI?

3 AY SÜRELERİ OLACAK







DÜZENLEME HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Musk, Twitter'ı aldığı haberini "Kuş artık özgür" notuyla duyurdu. Musk, platformu satın aldıktan sonra ilk değişiklik için de kollarını sıvayarak, mavi tik özelliği için düğmeye bastı.Twitter'da mavi tik özelliği alan kullanıcılardan her ay belli miktarda bir ücret alınacak. Söz konusu özellikten yararlanmak isteyenlerin her ay yirmi dolar ödeyeceği konuşuluyor. 20 dolarlık ücreti ödemeyenlerden ise mavi tik geri alınacak.20 dolar olan abonelik ücreti dışında, mavi tikli kullanıcıların üç aylık süreleri de olacak. Bu süre sonunda Twitter Blue aboneliğini başlatmayanların mavi tiki geri alınacak.Söylentiler Musk'ın bu düzenlemenin maksimum 7 Kasım tarihinde tamamlanmasını istediği yönünde. 7 Kasım tarihinde düzenlemeler tamamlanmazsa bu özellik için çalışan herkesin Twitter işine son verilecek.