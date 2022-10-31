TEKNOLOJİ
31 Ekim 2022 - 21:46

Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da yeni bir özellik devreye giriyor. Platformun yeni sahibi Elon Musk Twitter'a mavi tik özelliği getireceğini açıkladı. Peki, Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter mavi tik ücreti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

TEKNOLOJİ
31 Ekim 2022 - 21:46
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Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle


Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Musk, Twitter'ı aldığı haberini "Kuş artık özgür" notuyla duyurdu. Musk, platformu satın aldıktan sonra ilk değişiklik için de kollarını sıvayarak, mavi tik özelliği için düğmeye bastı.

TWİTTER MAVİ TİK ÖZELLİĞİNDEN ÜCRET ALINACAK MI?

Twitter'da mavi tik özelliği alan kullanıcılardan her ay belli miktarda bir ücret alınacak. Söz konusu özellikten yararlanmak isteyenlerin her ay yirmi dolar ödeyeceği konuşuluyor. 20 dolarlık ücreti ödemeyenlerden ise mavi tik geri alınacak.

3 AY SÜRELERİ OLACAK



20 dolar olan abonelik ücreti dışında, mavi tikli kullanıcıların üç aylık süreleri de olacak. Bu süre sonunda Twitter Blue aboneliğini başlatmayanların mavi tiki geri alınacak.

 twitter mavi tik

DÜZENLEME HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Söylentiler Musk'ın bu düzenlemenin maksimum 7 Kasım tarihinde tamamlanmasını istediği yönünde. 7 Kasım tarihinde düzenlemeler tamamlanmazsa bu özellik için çalışan herkesin Twitter işine son verilecek. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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