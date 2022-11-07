GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 11:40

Twitter paralı mavi tik uygulaması neden ertelendi? Uygulamanın ertelenme nedeni herkesi şok etti

Twitter'a paralı mavi tik özelliği geleceği geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Ancak yaşanan son gelişmelerle yanlış bilgi yayılma riskinden dolayı mavi tik özelliğinin ertelendiği ortaya çıktı.

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 11:40
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Twitter paralı mavi tik uygulaması neden ertelendi? Uygulamanın ertelenme nedeni herkesi şok etti


Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Musk, platformu satın alınca ilk işi şirketin CEO'suyla birlikte tüm üst yöneticilerini gönderip yönetim kurulunu feshederken açıklamaları ile uygulamada pek çok yenilik yapacağının sinyalini verdi.

Musk, hesapların onaylandığının göstergesi olan mavi tiki aylık 8 dolardan satacağını açıklamıştı. Twitter, kimi ülkelerde ki iPhone telefonlarına yolladığı güncelleme sürümünde "Aylık 7,99 dolara mavi tik alın" teklifini yapmıştı.

MAVİ TİK UYGULAMASI ERTELENDİ!



Twitter, paralı mavi tik uygulamasını 8 Kasım tarihinde yapılacak ABD ara seçimleri sonrasına erteledi. Bu gelişme sonrasında Twitter çalışanları ile kullanıcılar, para ile alınan hesapların seçim zamanında siyasetçi ya da haber kuruluşlarını taklit edip yanlış bilgi yayabileceği ve oylamada etkili olabileceğine dair endişelerini aktardı.

 twitter

Siyaset bilimcisi Iam Bremmer, 5 Kasım tarihinde paylaştığı bir tweette, Rusya'nın, yanlış bilgi yaymak amacıyla binlerce onaylı hesap satın aldığı iddiasında bulunmuştu. Bremmer aynı zamanda, Ben olsam test edilmemiş bu uygulamayı en azından seçimlerden sonraya ertelerim” sözlerini kullanmıştı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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