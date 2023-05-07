









TWİTTER'DAN ŞOK EDİCİ HAMLE!







Twitter tepkilere dayanamadı! O hizmet ücretsiz oldu: Hemen kullanılabilecek. Twitter, uygulama geliştiricilerine ücretli hale getirdiği API hizmetini geri çekti. İşte detaylar...API, uygulama geliştiricilerinin Twitter verilerine erişmesine olanak sağlayan bir araçtır. Ancak Twitter, ücretli hale getirdiği API hizmetinin bir bölümünü yeniden ücretsiz hale getirdi. Bu hamle, Twitter'ın uygulama geliştiricilerinin platformda daha fazla etkinlik göstermesini ve Twitter verilerine erişimlerini artırmasını amaçlıyor. Ancak, API hizmetinin yeniden ücretsiz olması için geliştiricilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar arasında, Twitter verilerini kullanırken belirli kurallara uymak ve kullanım sınırlamalarına uymak yer alıyor. İşte diğer ayrıntılar...Sonuç olarak, Twitter, uygulama geliştiricilerine ücretli hale getirdiği API hizmetinin bir bölümünü yeniden ücretsiz hale getirdi. Bu hamle, Twitter'ın uygulama geliştiricileriyle daha yakın çalışarak platformdaki etkinliklerini artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Ancak, Twitter verilerine erişmek isteyen geliştiricilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar arasında, Twitter verilerinin kullanımı sırasında belirli kurallara uymak, Twitter API kullanım kotasına uymak ve Twitter logosu gibi belirli şartları karşılamak yer alıyor. Twitter'ın bu hamlesi, uygulama geliştiricilerinin platformda daha fazla etkinlik göstermesine ve Twitter verilerine erişimlerini artırmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.