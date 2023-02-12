Üç bankadan üçlü kredi kampanyası! Yüklü nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat: Sıfıra yakın faiz oranı sizde!

Bankacılık sektöründen yeni haber... Garanti BBVA ve iki kamu bankası birleşti. Bireysel kredilerin faiz oranları önemli ölçüde düşerek finansal yardım almayı daha da uygun hale getirdi. Ayrıca 100.000 TL nakit desteği anında kullanılabilir.
Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Halkbank birleşerek vatandaşlara cazip faiz oranlarıyla kredi sunmak için güçlerini birleştirdi. Finansal desteğe ihtiyaç duyanlara 100.000 TL'ye kadar düşük faizli bireysel kredi sağlıyorlar. Bu bankaların Şubat ayı kredi faiz oranlarıyla ilgili güncel bilgiler ise şu şekilde; Eğer yüksek miktarda nakit paraya ihtiyacınız varsa, bankaların uygun faiz oranlarıyla sunduğu kredileri değerlendirmek, belki bir çözüm olabilir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank sadece kredi faiz oranlarını düşürmekle kalmadı, aynı zamanda kredi limitlerini de artırdı. Kişiye özel faiz oranlarıyla kişiselleştirilmiş kredi vadesi; 24 ay olup, ödemeleri 3 ay daha erteleme seçeneği ile toplam vade 27 aya çıkıyor. Faiz oranları ise 1,69 ile 1,89 arasında değişiyor, bu oranlar diğer bankaların bireysel kredilerine kıyasla önemli ölçüde düşük.
Başvuru Şartları;Ziraat Bankası, VakıfBank ve Garanti BBVA tarafından sunulan düşük faizli bireysel kredi için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekiyor;
- En az 18 yaşında olmak
- Kimlik kartı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olmak
- Kredi puanı 1.100 veya daha yüksek olan
- Kredi başvuru formunu doldurmak
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kara listesinde olmamak
- Doğrulanabilir bir gelir kaynağına sahip olmak
- İkametgah