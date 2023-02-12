Üç bankadan üçlü kredi kampanyası! Yüklü nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat: Sıfıra yakın faiz oranı sizde!

Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Halkbank, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Bu üç banka, 100.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faizli kredi sunuyor. Bankalar, kredi başvurularının hızlı ve kolay olmasını sağlamak için şubat ayı içinde birçok farklı kanalı açtı. İnternet üzerinden başvuru yapmak, şubat ayı boyunca açık olan şubelerimize başvuru yapmak veya banka müşteri hizmetlerini aramak gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, bu bankalar vatandaşların kredi limitlerini de arttırarak, daha fazla nakit desteği sağlamaya çalışıyor. Kredi faiz oranlarının düşük tutulması, vatandaşların kredi ödemelerinde zorluk çekmemelerini ve daha rahat nakit akışı sağlamalarını hedefliyor. Bu kredi fırsatını kaçırmayın ve acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için başvuru yapın.





Bu kampanya ile birlikte, vatandaşlar 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını düşük faizli kredilerle kolayca karşılayabilirler. Ayrıca, 3 ay ödeme erteleme seçeneği sayesinde, maddi sıkıntı yaşayanlar da zorluklarını aşmak için güçlü bir desteğe sahip olacaklar. Faiz oranları 1.69 ile 1.89 arasında değişen bu kampanya, diğer bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredilerine oranla son derece uygun faizli bir kredi seçeneği sunuyor. 24 ay vade seçeneğinin yanı sıra, 3 ay ödeme erteleme imkanı sayesinde vatandaşlar 27 aya kadar vade seçenekleri ile kredi kullanma şansına sahip olacaklar.



Vatandaşlar, düşük faizli 3 ay ödeme erteleme ihtiyaç kredisi için başvuru şartları olarak şunları yerine getirmelidir: 18 yaşını doldurmuş olmak Geçerli bir kimlik belgesine sahip olmak (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) Kredi notunun 1,100 puan ve üzerinde olması Kredi başvuru formunun doldurulması TCMB kara listesinde olmamak Belgelenebilir bir gelire sahip olmak İkametgahını belgeleyebiliyor olmak Bu şartları yerine getirdikten sonra, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Garanti BBVA aracılığıyla 100.000 TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmanız durumunda size belirli bir taksit planı önerilecektir. Bu taksit planının içinde bulunan faiz oranları, anapara, taksit miktarı ve vade tarihleri gibi konular inceleyerek kredi seçeneğinizi belirleyebilirsiniz. Eğer size sunulan taksit planını kabul etmiyorsanız, bankalar size alternatif taksit seçenekleri sunabilir. Bu kredilerin ödemesi vade sonunda yapılır ve ödenecek olan tüm tutarlar bankaya nakit olarak veya EFT yoluyla ödenebilir. Bankalar ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşterilerinin gelir düzeylerini ve kredi notlarını dikkatli bir şekilde incelediğinden dolayı kredi çekmek için gerekli olan tüm prosedürler süratli bir şekilde tamamlanır. Başvurunuzun onay alması halinde anında para kullanma şansına sahip olacaksınız.