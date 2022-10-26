Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi







En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları Ekim 2022!







3 özel bankadan indirimli ihtiyaç kredisi kampanyası

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları bir süredir dalgalı şekilde seyrediyor. Merkez Bankası’nın faiz oranı açıklamasının ardından bazı bankalarda ihtiyaç kredisi faiz oranları yükselirken bazı bankalar ise faizlerde indirime gitme kararı aldı. Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler ve çalışanlar internette sık sık bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Devlet bankaları ve özel bankalar tarafından sağlanan ihtiyaç kredilerinde, faiz oranları birbirinden farklılık gösteriyor.Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken birçok kişi Kasım ayı gelmeden ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bankalardan yapılan açıklamalara göre bazı özel bankalar yeni kampanyalar düzenledi. Mevcut ve potansiyel müşterilerinin nakit ihtiyacına çare olmaya çalışan bankalar, faiz oranlarını indirerek aylık taksitlerin de kolay ödenmesine olanak tanıyor.Bankaların ekim 2022 ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranının yüzde 1,24 ile ING Bank tarafından verildiği görülüyor. ING Bank’tan 20 bin lira ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir kişinin cebinden ayda 729 lira çıkıyor ve 36 aylık vade sonunda toplam 26 bin 346 lira ödemiş oluyor.Bir diğer özel banka olan TEB ve CEPTETEB ise ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1,64 oranında tutuyor. İlk kez TEB müşterisi olacaklar için hayata geçirilen indirimli faiz kampanyası ile ayrıca 3 ay taksit erteleme imkanı da veriliyor. TEB’den 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık taksit 790 TL, toplam geri ödeme ise 28 bin 574 lira oluyor. Bu kredi için 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade ayrıcalığı bulunuyor.İhtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 2’nin altında tutan bankalardan biri de QNB Finansbank. “Tanışma Kredisi” adını verdiği kampanya ile ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,74 oranı uygulanıyor. Bu kredide 36 ay vade için aylık taksitler 806 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 29 bin 147 lira olarak ortaya çıkıyor.Bu üç bankadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, ING, TEB ve QNB şubelerini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda bu bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden de başvurularını yapabilecekler.