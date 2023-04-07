Üç Kız Kardeş dizisi sevenlerine kötü haber! O oyuncu kadrodan ayrılıyor: Senaryo baştan sona değişiyor













ÜÇ KIZ KARDEŞ'TE ŞOK AYRILIK!

Kanal D'nin Salı akşamları ekrana gelen ve İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, beklenmedik bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Sevilen yapımın birinci sınıf oyuncularından biri, diziye veda edecek. İşte diziye veda edecek isimler... İlk bölümünden bu yana reyting listelerindeki başarısını sürdüren Üç Kız Kardeş dizisi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, yapımın takipçileri üzücü bir haberle karşı karşıya kaldı. Önemli bir oyuncunun ayrılığı, dizinin geleceği hakkında endişeleri artırdı.Üç Kız Kardeş dizisine veda edecek olan isim, şimdiden hayranlarını üzmeye başladı.Üç Kız Kardeş adlı dizi, başrollerini İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yutsever İpek, Nazlı Senem Ünal ve Reha Özcan gibi ünlü isimlerin paylaştığı bir yapım olarak geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Son zamanlarda ise diziyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde, 'Mesut' karakterine hayat veren Demircan Kaçel'in ayrılığı beklenmedik bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncunun, dizinin 45. bölümünde yapımı terk edeceği açıklanırken, Netflix'in 'Kuş Uçuşu' dizisindeki oyunculuğuyla da büyük beğeni topladığı belirtiliyor.