MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 13:55

Üç Kız Kardeş dizisinin başrolü rol arkadaşıyla el ele görüntülendi

Dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya rol arkadaşı ile el ele görüntülendi…

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 13:55
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Üç Kız Kardeş dizisinin başrolü rol arkadaşıyla el ele görüntülendi


KanalD ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya geçtiğimiz gün Etiler de bulunan bir avm de görüntülendi. Yanında rol arkadaşı Eren Ören ile görülen güzel oyuncu basın mensuplarıyla karşılaştı. Çiçeği burnunda çift el ele avm de dolaşırken basın mensuplarını da geri çevirmediler. Özgü Kaya

İlişkileri hakkında konuştular 

Güzel oyuncu Özgü Kaya fotoğraf çekinmek isteyen ve tebrik eden hayranlarını geri çevirmedi. Rol arkadaşı Eren Ören ile ilişkileri hakkında ‘güzel gidiyor ve insanlar bizi destekliyor bu güzel bir şey’ diyerek taze ilişkileri hakkında yorumda bulundu. Genç aşıklar basın mensupları ile konuştukları sırada birbirlerine sevgi dolu bakışlar attılar. Birbirlerine destek olduklarını söyleyen oyuncu çift yakında çekimler için tekrar Ayvalığa döneceklerini söyledi. Güzel oyuncu Özgü Kaya’nın ödül alması hakkında sevgilisi Eren Ören ‘zaten başarılı bunuda kanıtladı’ diyerek sevgilisini tebrik etti. Elleri ayrılmayan genç çift avm turuna tebrikleri kabul ederek devam etti. Özgü Kaya ve Eren Ören



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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