KanalD ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya geçtiğimiz gün Etiler de bulunan bir avm de görüntülendi. Yanında rol arkadaşı Eren Ören ile görülen güzel oyuncu basın mensuplarıyla karşılaştı. Çiçeği burnunda çift el ele avm de dolaşırken basın mensuplarını da geri çevirmediler.
MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 13:55
Üç Kız Kardeş dizisinin başrolü rol arkadaşıyla el ele görüntülendi
Dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya rol arkadaşı ile el ele görüntülendi…
MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 13:55
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