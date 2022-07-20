Yönetmen koltuğunda Eda Teköz’ün oturduğu, Süreç Film imzası taşıyan Üç Kız Kardeş dizisi gündemden düşmüyor. Diziye yeni katılan Mustafa Kırman karakteri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Mustafa karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı ve hayatı araştırılmaya başlandı. Dizide Mustafa karakterine hayat veren oyuncu Eren Ören’in biyografisi dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisine yeni bir isim katıldı. İkinci sezonda dizinin kadrosuna katılan ve ana karakterlerden biri haline gelen Mustafa karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Mustafa karakteri şimdiden araştırılmaya başlandı.
Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 15:38
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman'ın gerçek adı ne? Eren Ören hakkında merak edilenler
Eda Teksöz’ün yönetmenliğinde çekilen Üç Kız Kardeş dizisine yeni katılan Mustafa Kırman karakteri merak konusu oldu. Karakteri canlandıran oyuncunun kim olduğu ve gerçek ismi araştırılmaya başlandı. Mustafa Kırman karakterine can veren oyuncu Eren Ören kimdir? Sorusu internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. İşte Eren Ören hakkında merak edilenler…
Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 15:38