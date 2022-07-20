Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 15:38

Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman'ın gerçek adı ne? Eren Ören hakkında merak edilenler

Eda Teksöz’ün yönetmenliğinde çekilen Üç Kız Kardeş dizisine yeni katılan Mustafa Kırman karakteri merak konusu oldu. Karakteri canlandıran oyuncunun kim olduğu ve gerçek ismi araştırılmaya başlandı. Mustafa Kırman karakterine can veren oyuncu Eren Ören kimdir? Sorusu internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. İşte Eren Ören hakkında merak edilenler…

Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 15:38
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Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek adı ne? Eren Ören hakkında merak edilenler
Yönetmen koltuğunda Eda Teköz’ün oturduğu, Süreç Film imzası taşıyan Üç Kız Kardeş dizisi gündemden düşmüyor. Diziye yeni katılan Mustafa Kırman karakteri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Mustafa karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı ve hayatı araştırılmaya başlandı. Dizide Mustafa karakterine hayat veren oyuncu Eren Ören’in biyografisi dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisine yeni bir isim katıldı. İkinci sezonda dizinin kadrosuna katılan ve ana karakterlerden biri haline gelen Mustafa karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Mustafa karakteri şimdiden araştırılmaya başlandı.

Eren Ören

Eren Ören kimdir?

Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olan Mustafa karakteri dikkatleri üzerine çekti. Eren Ören tarafından canlandırılacak olan karakter merak konusu oldu. Karaktere hayat verecek olan genç oyuncunun kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Eren Ören, 20 Ekim 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Bahçeşehir Endüstri Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimini tamamlayan oyuncu, okuduğu sıralarda oyunculuk eğitimleri aldı. Hizmetçiler isimli dizide yan rolde yer alarak ilk kez kamera karşısına çıkan oyuncu daha sonra Kırmızı Oda isimli dizinin kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, Kardeşlerim isimli dizide canlandırdığı Kaan karakteri ile çıkış yakaladı.

Eren Ören’in oynadığı diziler

2022 Üç Kız Kardeş

2021-2022 Kardeşlerim

2021- Kırmızı Oda

2020 - Hizmetçiler

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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