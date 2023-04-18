DÜNYA
18 Nisan 2023 - 03:31

Uçağın iniş takımlarında ölü bulundu

Kanada'dan Hollanda'ya uçan KLM Royal Dutch Airlines uçağında bir erkek cesedi bulundu.

DÜNYA
18 Nisan 2023 - 03:31
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Uçağın iniş takımlarında ölü bulundu


Kanada’dan Amsterdam Schiphol Havalimanı’na gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kanada



Uçağın Nijerya’nın Lagos kentinin ardından Schiphol Havalimanı’na geldiği belirtilirken hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığı bilinmezken, herhangi bir suç şüphesinin olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, "Soruşturma devam ediyor ve aileye bilgi verilebilmesi için kurbanın kimliğini bulmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

 

GEÇEN YIL DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Ocak 2022'de, Johannesburg'dan Nairobi'de durarak seyahat eden bir kargo uçağının tekerlek bölümüne saklanan bir kişinin 11 saatlik bir uçuştan sonra canlı bulunmasıyla aynı havaalanında benzer bir olay yaşanmıştı.

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