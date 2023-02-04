Uçak bileti fiyatları otobüsten ucuz! Dev kampanya duyuruldu: Uçak biletleri o tarihte yüzde 20 indirimli satılacak!







TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN KANADA ÇIKIŞLI TÜRKİYE VARIŞLI SEYAHATLER İÇİN YÜZDE 20 İNDİRİMLİ BİLET FIRSATI







TÜRK HAVA YOLLARI 5 ŞUBAT TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINI DUYURDU!

Türk Hava Yolları, Kanada çıkışlı Türkiye varışlı seyahatler için yüzde 20 indirimli bilet fırsatı sunarak, tüketicilerin yüzlerini güldürdü.Pandemiyle birlikte başlayan ve halen devam eden zorlu ekonomik koşullar, emlaktan otomotiv sektörüne, gıdadan teknolojik ürünlere kadar çeşitli hizmet alanlarında yüksek oranlı zamların ortaya çıkmasına sebep oldu. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemlerin kontrol altına alınamayan birçok parametreleri nedeniyle gündelik yaşam giderek daha pahalı hale geliyor.Son dönemlerin zorlu koşullarından en çok etkilenen alanlardan biri de uçak biletleri oldu. Tüm vatandaşların yaz tatil, kış tatil ve diğer tatil hayallerinin suya düşmesini önlemek için Türk Hava Yolları, Şubat ayına girilmesi ile birlikte tüketicilerin yüzlerini güldürecek yeni kampanyalar düzenledi. Türk Hava Yolları, 5 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirimli bilet kampanyası kapsamında varışı Türkiye olan uçuşlara yüzde 20 oranında bilet indirimi tanımladı. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler arasında 7 Mayıs-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yer alıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 5 Şubat tarihine kadar almaları gerekiyor. Ayrıca bilet sahibi dışında iki ve üzeri yetişkinin de seyahat planına dahil olması da indirimden yararlanabilmek için şart. Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen bu kampanya, vatandaşların bu süreçte tatil hayallerinin suya düşmesini engellemek için fırsat sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin önerilere uymaları ve detaylı bilgi almak isteyenlerin de müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesi öneriliyor.