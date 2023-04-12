Uçakla seyahat edeceklere duyuruldu! Uçak biletleri 449 TL'ye satılacak: O saate kadar alanın parası cebinde kalacak!

Ramazan ayı yaklaşırken, AnadoluJet yurt içi uçuşlarda kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Sadece bugün geçerli olan kampanya kapsamında, Türkiye'nin herhangi bir noktasına yapılacak uçuşlar için 449 Lira'dan başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Kampanya, 1 Ekim 2023 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir. Bu fırsatı kaçırmayın ve seyahat planlarınızı şimdiden yapın! ANADOLUJET BİLET FİYATLARINI DUYURDU
AnadoluJet, seyahat edecek yolcuları mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden kampanyadan yararlanmaya davet ediyor. Kampanya kapsamında, yolculara üç farklı seçenek sunuluyor: Standart Paket, Ekstrajet Paket ve Konforjet Paket. Standart Paket, tek yön bilet fiyatı 449 TL olarak belirlendi. Ekstrajet Paket ise 549 TL, Konforjet Paket ise 569 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yolcular, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre en uygun seçeneği tercih edebilirler. ANADOLUJET KAMPANYA BAŞVURU DETAYLARI