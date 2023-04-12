Uçakla seyahat edeceklere duyuruldu! Uçak biletleri 449 TL'ye satılacak: O saate kadar alanın parası cebinde kalacak!

















Ramazan ayı yaklaşırken, AnadoluJet yurt içi uçuşlarda kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Sadece bugün geçerli olan kampanya kapsamında, Türkiye'nin herhangi bir noktasına yapılacak uçuşlar için 449 Lira'dan başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Kampanya, 1 Ekim 2023 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir. Bu fırsatı kaçırmayın ve seyahat planlarınızı şimdiden yapın!AnadoluJet, seyahat edecek yolcuları mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden kampanyadan yararlanmaya davet ediyor. Kampanya kapsamında, yolculara üç farklı seçenek sunuluyor: Standart Paket, Ekstrajet Paket ve Konforjet Paket. Standart Paket, tek yön bilet fiyatı 449 TL olarak belirlendi. Ekstrajet Paket ise 549 TL, Konforjet Paket ise 569 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yolcular, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre en uygun seçeneği tercih edebilirler.AnadoluJet'in sunmuş olduğu kampanya, satış ofisleri, acentalar veya çağrı merkezi aracılığıyla yapılan bilet satın alma işlemlerinde geçerlidir. Kampanya, sadece Kuzey Kıbrıs haricindeki tüm yurt içi bölgelerinde ve tek yönlü, direkt uçuşlar için geçerlidir. Kampanya kapsamında sonlandırılan işlemler kabul edilmeyecektir. Ayrıca, biletlemelerin aynı anda yapılması gerekmekte ve kampanya 170 bin koltukla sınırlıdır. Kampanya, yalnızca AnadoluJet tarifeli seferlerde geçerlidir ve THY uçuşları ile Codeshare seferleri için geçerli değildir. İptal ya da iade durumunda, orijinal bilet kuralları geçerlidir ve farklı kampanyalar veya indirimlerle birleştirilemez. AnadoluJet, kural ihlali tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatabilir ve kampanya hakkındaki bilgileri değiştirme veya teklifi iptal etme hakkına sahiptir.