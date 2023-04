Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'a tutuklama kararı!

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ







Muhammed Yakut'un suç duyurusunda bulunduğu video paylaşımına ilişkin soruşturma kapsamında Yakut'un paylaşımında kullanılan bilgi, belge ve fotoğrafları ibraz ettiği şüphesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Can Tanrıyar'ın burada ifadesi alınmaya başlandı.Emniyette verdiği ifade işlemi tamamlanan ve İstanbul Adliyesi'ne götürülen Can Tanrıyar, "kişisel verilere el koyma veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlamaları çerçevesinde nöbetçi İstanbul Sulh Hakimi tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.Soruşturma kapsamında, kendisinin ve Yakut'un şüpheli Yakut ile birlikte başvuranı "yağma teşebbüsü" gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Can Tanrıyar'a gözaltı kararı verildi. Tanrıyar bu kararın ardından 26 Nisan'da Beşiktaş'taki evinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinden alınarak gözaltına alındı.