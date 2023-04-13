KAMU PERSONELİ
13 Nisan 2023 - 15:24

Uçarak çalışmak isteyenlere dev fırsat! THY deneyimli, deneyimsiz personel alacak: 5 haneli maaş detayı göz doldurdu!

Türk Hava Yolları iş arayan gençler için yeni bir duyuru yaptı. İş deneyimi olmayan kişiler de THY bünyesinde çalışma fırsatı yakalayacak. Yüksek maaşla çalışmak isteyenlere THY personel alımı başvuru şartları duyuruldu.

KAMU PERSONELİ
13 Nisan 2023 - 15:24
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Uçarak çalışmak isteyenlere dev fırsat! THY deneyimli, deneyimsiz personel alacak: 5 haneli maaş detayı göz doldurdu!
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Havacılık alanında istihdam etmek isteyen kişiler için THY müjdeli haberi paylaştı. Peki işe alım ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY PERSONEL ALIM ŞARTLARI

THY bünyesine istihdam edilecek adaylar için başvurular online olarak yapılacak. THY personel alımları konusu ile ilgili son tarih bildirisi yapılmadı. Başvuru yapan adayların talep edilen belgeleri siteye yüklemesi gerekiyor. 



THY Personel Alım Şartları

Başvuru yapmak için gerekli şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 30 yaşını geçmemek, lisans mezunu olmak, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 1.60 cm boyundan kısa 1.95 cm boyundan uzun olmaması, bundan önce disiplin cezası alınmaması, adli sicil kaydının temiz olması, uçuşa engel bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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