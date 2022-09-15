EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 09:44

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,1 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında bundan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı.

EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 09:44
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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bundan önceki yılın aynı ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi iken, 2022 yılı Temmuz ayında 14 milyon 504 bin 403 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,1 azaldı

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