Ücretsiz alınan ‘mavi tik’ler tarih oluyor!













ÜCRETSİZ MAVİ TİK'LER SİLİNECEK

Elon Musk, Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayıp patron koltuğuna oturduktan sonra birçok değişiklik yaptı. "Twitter Blue"nun son değişikliklerle artık dünya çapında kullanılabileceğini duyurdu. Twitter Blue abonesi olan tüm kullanıcılar, 'mavi tik' ile beraber yorumlarda en üst sıralarda yer alma, daha az reklamla karşılaşma, daha uzun tweet atma ve aynı zamanda atılan tweetleri düzenleme gibi birçok özelliğe erişebilecekler.Ancak eski Twitter kullanıcılarını asıl hayal kırıklığına uğratan, daha önce ücretsiz olan "mavi tik"in kaldırıldığı haberi oldu. Platformu kullanan herkes, Twitter Blue'ya 7 dolar ödeyerek tikleri tekrar alabilecekler.