TEKNOLOJİ
24 Mart 2023 - 20:37

Ücretsiz alınan 'mavi tik'ler tarih oluyor!

Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Twitter Blue"nun artık dünya çapında kullanılabileceğini açıkladı. Twitter kullanıcıları, bundan sonra "mavi tik" ve daha uzun tweetler satın alma gibi özelliklere erişebilecekler. Ancak daha önce ücretsiz olarak sunulan "mavi tikler" 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacaktır.

TEKNOLOJİ
24 Mart 2023 - 20:37
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Ücretsiz alınan ‘mavi tik’ler tarih oluyor!
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Elon Musk, Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayıp patron koltuğuna oturduktan sonra birçok değişiklik yaptı. "Twitter Blue"nun son değişikliklerle artık dünya çapında kullanılabileceğini duyurdu.

Twitter Blue abonesi olan tüm kullanıcılar, 'mavi tik' ile beraber yorumlarda en üst sıralarda yer alma, daha az reklamla karşılaşma, daha uzun tweet atma ve aynı zamanda atılan tweetleri düzenleme gibi birçok özelliğe erişebilecekler.



Ücretsiz alınan ‘mavi tik’ler tarih oluyor!

ÜCRETSİZ MAVİ TİK'LER SİLİNECEK

Ancak eski Twitter kullanıcılarını asıl hayal kırıklığına uğratan, daha önce ücretsiz olan "mavi tik"in kaldırıldığı haberi oldu. Platformu kullanan herkes, Twitter Blue'ya 7 dolar ödeyerek tikleri tekrar alabilecekler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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