Ücretsiz dendi ama ödemek zorunda olduklarını öğrendiler: Son gün 31 Mayıs!







31 MAYIS TARİHİNE KADAR ÖDEME YAPMAK ZORUNLU







Karadeniz bölgesinde çıkarılan gaz sonrasında vatandaşa bir aylık ücretsiz doğal gaz müjdesi verilmişti. Ücretsiz fatura dönemleri yavaş yavaş sona ererken bu kişilerin ücretsiz faturadan faydalanamayacakları öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Karadeniz gazı çıkarıldıktan sonra bütün vatandaşların 31 Mayıs tarihine kadar ücretsiz faturalardan faydalanacakları duyurulmuştu. Yapılan son açıklamalara göre konut, ibadethane ve cemevi aboneleri için ilk doğal gaz faturası ücretsiz olacak. Bazı kişiler ise bu uygulamadan faydalanamayacak. Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak vatandaşların ilk doğal gaz faturalarında devlet tarafından ödenmiştir ibaresi yer aldı. Samsun'da doğal gaz firması olan Yılmaz Kolsan konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;'Ücretsiz doğal gaz faturası uygulaması sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Sayaç okuması biten kişilerin faturaları adreslerine iletilmeye devam ediyor. Abonelere gönderilen kısa mesajlarda ise ödemelerinin yapıldığı yazacak ancak bir tutar yazılsa bile fatura linkine girildiği zaman 0 TL yazacak. Abonelerin mağdur olmaması için sayaçlarını okunabilir duruma getirmelerini ya da süresi içinde bildirim yapmalarını rica ediyorum. Bu uygulama yalnızca ibadethane, konut ve cemevi abonelerini kapsayacak ve Mayıs ayındaki tüketimin hepsi ücretsiz olacak. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar kesilecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan kısım devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. Diğer tüketim bedelleri dışındaki bütün borçlar için faturalar bu uygulamaya dahil olmayacak ve fatura ödemelerini yapmaları gerekecek.'