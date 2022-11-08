EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 16:47

Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz

Ücretsiz izin kullanan tüm çalışanları ilgilendiren detaylar paylaşıldı. İşveren tarafından haklı neden ile işten kovulabilir ve tazminat hakkınızı kaybedebilirsiniz. İşte haberin devamı.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 16:47
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Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz


Kamuda ve özel sektörde çalışanların ücretsiz izin kullanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çalışanlar, ücretsiz izin hakkını kullanabilmek için araştırmalar yapıyor. İş Kanunu tarafından kesin hükümler belirlenmese de bu konuda çıkan Yargıtay kararları konuya netlik kazandırıyor. Ücretsiz izin hakkı için kararın tek taraflı alınamayacağı belirtilirken buna bir de kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi detaylar ekleniyor.

Ücretsiz izne ilişkin detaylar ortaya çıktı

Çalışanların belirli durumlarda ücretsiz izin alma hakkı bulunuyor. İş Kanunu’nda konuya ilişkin yalnızca doğum nedeniyle kadın çalışanların 16 haftalık annelik izni süresinin tamamlanmasından sonra, talep etmeleri halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verileceği belirtiliyor. Bu noktada kadın çalışanın doğum yaptıktan sonra işvereninden ücretsiz izin talebinde bulunması yeterli oluyor.



Pandemi nedeniyle başlatılan ve 30 Haziran 2021 tarihinde sonlandırılan uygulama dışında kanunda ücretsiz izne ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Yargıtay kararına göre, ücretsiz izin uygulamasının geçerli olması için bir tarafın talebini diğer tarafın kabul etmesi gerekiyor. işveren, çalışanını rızası olmadan ücretsiz izne çıkaramayacağı gibi, işçi de işverenden onay almadan ücretsiz izne çıkamıyor.

ücretsiz izin

İşçinin haklı fesih hakkı bulunuyor

İş Kanunu’na göre zorlayıcı sebeplerle işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durdurulması halinde işçiye iş akdini haklı sebeple feshetme hakkı veriliyor. İşçinin işyerinden bir haftadan fazla süre çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması durumunda da işveren haklı fesih yapabilme hakkına sahip.

ücretsiz izin

Yıllık izin hesabında…

Çalışanın ücretli izin hakkı alabilmesi için aynı işyerinde en az bir yıl boyunca çalışması gerekiyor. bir yılı takip eden dönemde yeniden izne hak kazanabilmesi için yine yılı doldurması gerekiyor. Kadın çalışanların doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günlerle zorlayıcı sebepler nedeniyle işin bir haftadan fazla tatil edilmesi halinde, çalışmadan geçen zamanın 15 günü yıllık hesabında çalışılmış olarak kabul edilir. Böylelikle işçinin çalışmadığı günler yıllık izninden düşer.

Buna ek olarak zorlayıcı sebepler nedeniyle çalışılmayan sürenin çalışılmış gibi kabul edilebilmesi için işçinin yeniden işe başlaması gerekiyor. belirtilen bu maddelerin dışında kalan ücretsiz izin süreleri, yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmamaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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