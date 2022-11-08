Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz

Kamuda ve özel sektörde çalışanların ücretsiz izin kullanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çalışanlar, ücretsiz izin hakkını kullanabilmek için araştırmalar yapıyor. İş Kanunu tarafından kesin hükümler belirlenmese de bu konuda çıkan Yargıtay kararları konuya netlik kazandırıyor. Ücretsiz izin hakkı için kararın tek taraflı alınamayacağı belirtilirken buna bir de kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi detaylar ekleniyor.
Ücretsiz izne ilişkin detaylar ortaya çıktıÇalışanların belirli durumlarda ücretsiz izin alma hakkı bulunuyor. İş Kanunu’nda konuya ilişkin yalnızca doğum nedeniyle kadın çalışanların 16 haftalık annelik izni süresinin tamamlanmasından sonra, talep etmeleri halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verileceği belirtiliyor. Bu noktada kadın çalışanın doğum yaptıktan sonra işvereninden ücretsiz izin talebinde bulunması yeterli oluyor.
Pandemi nedeniyle başlatılan ve 30 Haziran 2021 tarihinde sonlandırılan uygulama dışında kanunda ücretsiz izne ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Yargıtay kararına göre, ücretsiz izin uygulamasının geçerli olması için bir tarafın talebini diğer tarafın kabul etmesi gerekiyor. işveren, çalışanını rızası olmadan ücretsiz izne çıkaramayacağı gibi, işçi de işverenden onay almadan ücretsiz izne çıkamıyor.