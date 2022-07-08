Ücretsiz sanal pos veren firmalar ve komisyon oranları 2022

İşletmecilern e-ticaret faaliyetlerinde kullandıkları sanal poslar bazı firmalar tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Bazıları belirli bir komisyon bedeli alınarak sağlanan ücretsiz sanal pos veren firmalar, herhangi bir evrağa gerek tutmadan da işletmeciye veriliyor. e-ticaret sisteminini giderek yaygınlaşması ile birlikte çok sayıda işletmeci ücretsiz sanal pos cihazlarını araştırmaya başladı. Bu yazımızda ücretsiz olarak sanal pos veren firmalar ile onların komisyon oranları hakkında bazı bilgilere yer verdik.Sanal pos hizmetinin sağlanması için en iyi alternatif platformdur. Paytrek'te tek çekimde yüzde 2,09 üzerinde komisyon alınır.: Payu platformunda ek ödeme seçenekleri yoğun talep görmektedir. PayU'da e-Ticaret komisyon oranı yüzde 1,50 olarak belirlenmiştir.Hem güvenilir hem de basit çevrimiçi hizmet sunan bir platformdur.Carrefoursa, Aras Kargo ve Teknosa gibi büyük e-ticaret platformlarının lider sanal pos sağlayan firmasıdır. Şirketin aldığı komisyon oranı ise yüzde 2’nin üzerinde değildir.Hazır ve aynı zamanda da kargo entegrasyonu sağlayan firmaların başında gelir. Shopinext'in yüzde 3-4 üzerinde satış komisyonu alma hakkı vardır.BDDK'dan lisan alan bir ödeme altyapısına hizmet verir. Firmanın komisyon oranı ise yüzde 3,65 üzerinde olarak belirlenmiştir. * Esnek pos: e-ticaret siteleri ile entegre edilen esnek pos, böylelikle müşterinin ödemesinde kimseyle iletişim kurma gibi bir durumda karşı karşıya gelmesini engeller.Aylık hiç bir sabit ücret ödenmeyen ve başvuruda herhangi bir ücret almayan iyzuco’nun komisyon oranı ise satış hacmindeki bedele göre değişiklik gösterir. Platformun ortalama olarak komisyon oranı yüzde 2,25’tir.BDDK ile birlikte elektronik para sisteminde faaliyet göstermesi için lisans verilen kuruluşlarından bir tanesidir.Türkiye'de hemen hemen herkesi en çok bilidiği sanal pos cihazlarından birisi de PayTR'dir. BDDK'dan lisanslı Paytr, sanal satış hizmeti dahil olmak üzere herhangi bir ücret talep etmez. Satın alma işlemlerinde sadece yüzde 3 gibi bir komisyon alır.Tek bir entegrasyon ile e-Ticaret sayfasındaki tüm bankalardan kredi kartı ve aynı zamanda online ödeme alma imkanı vardır. Yüzde 2,30 komisyon alan İPara’nın sanal pos oranlarıysa vade tarihine göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda platformda ciro üzerindeki komisyon oranları da büyük ölçüde etkilenir.- Oline cihaz için yıllık olarak BSMV dahil 1.150 TL ücret talep ediyor.- 0850 222 0724 telefon numarasını arayarak gerekli bilgileri alabilirsiniz.- Avantajlı tek çekim komisyon oranı yüzde 1.39 olarak belirlenmiştir.- Bankanın komisyon oranlarının taahhüt süresi ve ciroya göre değişiklik gösterdiği söylenir. Bu oranlar ise yüzde 1.10 ve yüzde 5.20'dir.- 18 aya kadar taksitlendirme seçeneği sunar ve yüzde 2,84 ile yüzde 17,86 arasında komisyon alır.- Tek çekimler için yüzde 1,60 komisyon ve 10 taksite kadar da yüzde 9,10 oranında komisyon alır.- Sanal cihazlarda komisyon bedellerini AkbankPOS.com üzerinden öğrenebilirsiniz.- Garanti Bankası - Akbank - Kuveyt Türk - TEB