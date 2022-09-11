Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

Bu yıl ilk defa sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.