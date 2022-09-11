Bu yıl ilk defa sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.
EĞİTİM
11 Eylül 2022 - 18:20
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza atarak, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte dağıtımı için öğrencilerin sıralarında yeni ders yılına hazırladı.
EĞİTİM
11 Eylül 2022 - 18:20
EDİTOR
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