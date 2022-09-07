YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:26

Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma uçması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:26
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Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, Tavas ilçesinde Muğla makası yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'tan Antalya'ya doğru hareket halinde olan Y.Ç. idaresindeki 45 KY 688 plakasına sahip otomobil, şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazaya tanık olan bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye birden fazla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yollandı.

Araç içerisindeki 3 yaralının kurtarılması için olay mahaline giden Tavas ve Cankurtaran itfaiye ekipleri hızlıca çalışma başlattı. Ekiplerinin zamanla mücadelesi sonrası sürücü ve yolcu konumundaki 2 yaralı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan çıkarılan yaralılar, farkı hastanelere yollandı. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen otomobil, olay mahaline çağrılan çekici ekiplerinin desteğin ile uçurumdan çıkarıldı. Sürücünün ise kaza sonrası durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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