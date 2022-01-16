GÜNDEM
16 Ocak 2022 - 16:36
Güncelleme: 16 Ocak 2022 - 16:36

Uçuşlar için dün kaldırılan 'PCR testi' zorunluluğu geri getirildi!

Uçakla yurt içi seyahatlerde aşısız olan yada aşı sürecini tamamlamamış olan kişilerden PCE testi istenmeyeceği bildirilmişti. Kaldırılan bu uygulama tekrar geri getirildi.

GÜNDEM
16 Ocak 2022 - 16:36
Güncelleme: 16 Ocak 2022 - 16:36
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Uçuşlar için dün kaldırılan 'PCR testi' zorunluluğu geri getirildi!
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni genelgede, koronavirüs aşını olmamış yada aşı sürecini tamamlamamış olan kişilerle birlikte son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, toplu alanlara girişlerinde ve toplu taşıma araçlarıyla seyahatleri sırasında azami 48 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testi ibrazına dair uygulama tekrar düzenlendi.







Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirtildiği genelgede koronavirüs aşısı olmamış yada aşı sürecini tamamlamamış kişilerle, son 180 gün içerisinde hastalığa yakalanmamış kişilerden, seyahatleri öncesinde negatif sonuçlu PCR testi isteneceği belirtildi.


Yeni düzenlemeye göre huzurevleri, bakımevleri ile ceza ve tevkif evlerinde bulunan ve görev yapanlardan, yurt dışına seyahati gerçekleştirecek olan kişilerden, uçakla yurt için seyahat edecek olan vatandaşlar için negatif sonuçlu PCR testi uygulaması devam edecek. Konser, tiyatro ve sinema gibi yerlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim veren ve personel olarak çalışanlar için ise PCR testi uygulanmayacak.
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