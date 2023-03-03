Ucuz akıllı telefon arayan bunu kaçırmasın! Nokia bedavadan biraz pahalıya çift kameralı telefon satacak!







NOKİA YENİ BİR AKILLI TELEFON ÇIKARIYOR







Akıllı telefon almak isteyen ancak yüksek fiyatlar dolayısıyla alışveriş yapamayan vatandaşlar için Nokia yeni bir müjde paylaştı. Peki Nokia yeni akıllı telefon özellikleri nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Nokia markası son dönemlerde uygun fiyatlı akıllı telefon ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Akıllı telefon fiyatlarını uygun tutmaya çalışan Nokia geçtiğimiz dönemlerde Nokia C32 ve C22 model telefonların tanıtımını yapmıştı. Tanıtılan telefonların özellikleri de insanların dikkatinden kaçmadı. İki telefonun da 10W şarj özellikli 5.000 mAh kapasitesi olan bataryaya sahip olduğu biliniyor.Aynı zamanda Nokia C32 akıllı telefon 6.5 inç kavisli HD ve LCD ekran, 50 megapiksel arka kamera ve 2 megapiksel ek kamerası, 8 megapiksel ön kamerası, 3 GB RAM ve 64 GB depolama ve 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile iki farklı telefon sunulacak. Renkleri ise kömür rengi, sonbahar yeşili ve sahil pembesi isimleriyle satışa çıkacak. Fiyatının ise 129 Euro yani 2 bin 573 TL 61 kuruş olması bekleniyor. C32 model akıllı telefonun bir alt modeli olarak piyasaya çıkması beklenen C22 modelinde de 6.5 inç kavisli HD+ LCD ekran olacak. 13 megapiksel ve 2 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamerası, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı; 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan iki farklı seçeneği olacak. Telefonun fiyatının 109 Euro yani 2 bin 174 TL 60 kuruş olması bekleniyor.