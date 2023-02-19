Ucuz akıllı telefon arayanlar hemen baksın! Performansıyla göz dolduran o model A101 raflarında yerini aldı!







Ekran Boyutu: 6.53 inç



Ekran Teknolojisi: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Çözünürlüğü: FHD+ Piksel Yoğunluğu: 395 PPI Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz Ekran Oranı: 19.5:9 Ekran Alanı: 104.27 cm Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: 84.49 % Batarya Kapasitesi (Tipik): 4250 mAh

Şarj: USB TypeC CPU Frekansı: 2.1 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: 64bit Grafik İşlemcisi (GPU): MaliG72 MP3 GPU Frekansı: 900 MHz CPU Üretim Teknolojisi: 12 nm Bellek (RAM): 8 GB Dahili Depolama: 128 GB Hafıza Kartı Desteği: Var Kamera Çözünürlüğü: 64 MP Optik Görüntü Sabitleyici (OIS): Yok





Kamera Özellikleri

Trident A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Siyah 3799 TL

Trident A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Mavi 3799 TL.

Cep telefonu Trident A54 128 GB 8 GB RAMA-101'de satışa sunuldu. Siyah ve mavi renkleri olan telefonun, özellik ve fiyatları haberin içinde...Otomatik odaklama LED flaşİkinci Arka Kamera8 MP16 MPPortre Modu Su ve toza dayanıklı olmayan bu telefonların, 17 Şubat tarihindeki kurlara göre fiyatları ise aşağıdaki gibi;