TEKNOLOJİ
19 Şubat 2023 - 12:15

Ucuz akıllı telefon arayanlar hemen baksın! Performansıyla göz dolduran o model A101 raflarında yerini aldı!

Cep telefonu Trident A54 128 GB 8 GB RAMA-101'de satışa sunuldu. Siyah ve mavi renkleri olan telefonun, özellik ve fiyatları haberin içinde...

TEKNOLOJİ
19 Şubat 2023 - 12:15
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Ucuz akıllı telefon arayanlar hemen baksın! Performansıyla göz dolduran o model A101 raflarında yerini aldı!
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Cep telefonu Trident A54 128 GB 8 GB RAMA-101'de satışa sunuldu.  Siyah ve mavi renkleri olan telefonun, özellik ve fiyatları haberin içinde...

 

Ekran Boyutu: 6.53 inç



Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü: FHD+ Piksel Yoğunluğu: 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

Ekran Oranı: 19.5:9

Ekran Alanı: 104.27 cm

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Ekran İçinde Ön Kamera

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı: 84.49 %

Batarya Kapasitesi (Tipik): 4250 mAh

Şarj: USB TypeC

CPU Frekansı: 2.1 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

İşlemci Mimarisi: 64bit

Grafik İşlemcisi (GPU): MaliG72 MP3

GPU Frekansı: 900 MHz

CPU Üretim Teknolojisi: 12 nm

Bellek (RAM): 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB

Hafıza Kartı Desteği: Var

Kamera Çözünürlüğü: 64 MP

Optik Görüntü Sabitleyici (OIS): Yok

Trident


Kamera Özellikleri

Otomatik odaklama

LED flaş

İkinci Arka Kamera

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 8 MP

Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP

Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu

 

Su ve toza dayanıklı olmayan bu telefonların, 17 Şubat tarihindeki kurlara göre fiyatları ise aşağıdaki gibi;

  • Trident A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Siyah 3799 TL
  • Trident A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Mavi 3799 TL.
EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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