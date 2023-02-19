Ucuz akıllı telefon arayanlar hemen baksın! Performansıyla göz dolduran o model A101 raflarında yerini aldı!

Cep telefonu Trident A54 128 GB 8 GB RAMA-101'de satışa sunuldu. Siyah ve mavi renkleri olan telefonun, özellik ve fiyatları haberin içinde...
Ekran Boyutu: 6.53 inç
Ekran Teknolojisi: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Çözünürlüğü: FHD+ Piksel Yoğunluğu: 395 PPI Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz Ekran Oranı: 19.5:9 Ekran Alanı: 104.27 cm Multi Touch
Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: 84.49 % Batarya Kapasitesi (Tipik): 4250 mAh
Şarj: USB TypeC CPU Frekansı: 2.1 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: 64bit Grafik İşlemcisi (GPU): MaliG72 MP3 GPU Frekansı: 900 MHz CPU Üretim Teknolojisi: 12 nm Bellek (RAM): 8 GB Dahili Depolama: 128 GB Hafıza Kartı Desteği: Var Kamera Çözünürlüğü: 64 MP Optik Görüntü Sabitleyici (OIS): Yok
Kamera ÖzellikleriOtomatik odaklama LED flaş
İkinci Arka Kamera İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 8 MP Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu Su ve toza dayanıklı olmayan bu telefonların, 17 Şubat tarihindeki kurlara göre fiyatları ise aşağıdaki gibi;
- Trident A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Siyah 3799 TL
- Trident A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Mavi 3799 TL.