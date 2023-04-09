Ucuz akıllı telefon arayanlara müjde! BİM çok satan o modeli 3.299 TL'ye raflara dizdi!







İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER







Bim, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 7-11 Nisan tarihleri arasında yapacakları indirimlerle ilgili detayları paylaştı. İndirimlerin çeyiz paketlerinden küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan teknolojik ürünlere kadar birçok kategoride yapılacağı belirtildi. İndirimler bugünden itibaren başladı ve 11 Nisan'a kadar sürecek. Bim'de bu hafta, alıcılarını bekleyen birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sunulacak.Çeyiz paketine ek olarak, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, teknolojik ürünler, kozmetik malzemeler, mutfak eşyaları gibi birçok farklı kategoride ürünlerde indirim uygulanacak. İndirimli fiyatlar sayesinde alıcılar, ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulacaklar.