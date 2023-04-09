Ucuz akıllı telefon arayanlara müjde! BİM çok satan o modeli 3.299 TL'ye raflara dizdi!

Bim, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 7-11 Nisan tarihleri arasında yapacakları indirimlerle ilgili detayları paylaştı. İndirimlerin çeyiz paketlerinden küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan teknolojik ürünlere kadar birçok kategoride yapılacağı belirtildi. İndirimler bugünden itibaren başladı ve 11 Nisan'a kadar sürecek. Bim'de bu hafta, alıcılarını bekleyen birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sunulacak.
Aktüel
09 Nisan 2023 - 22:00
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Bim, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 7-11 Nisan tarihleri arasında indirimler yapacaklarını duyurdu. İndirimlerin çeyiz paketlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok kategoride olacağı belirtiliyor. İndirimler bugünden itibaren başladı ve 11 Nisan'a kadar sürecek. Alıcılar bu fırsattan yararlanarak, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, kozmetik malzemeler, mutfak eşyaları ve daha birçok ürünü indirimli fiyatlarıyla satın alabilecekler. İşte ayrıntılar...
Aktüel
09 Nisan 2023 - 22:00