Ucuz araba alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Ucuz araba almak pahasına her şeyini kaybetti! Filmde görülse inanılmayacak dolandırıcılık hikayesi







YAŞANAN OLAYIN DETAYLARI











Oğuzhan Usta, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak başından geçen talihsiz olayla adeta şok oldu. Bir bilgisayar oyununda tanıştığı bir kişinin tuzağına düşen Usta, ucuz bir araba vaadiyle kandırıldı ve tam 200 bin TL'sini kaybetti. Polis tarafından yakalanan suçlular, ertesi gün serbest bırakılınca Usta büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve adalet talebinde bulundu.Olay, Oğuzhan Usta'nın arkadaşı olduğunu düşündüğü bir kişinin, ucuz bir araba fırsatı sunmasıyla başladı. Usta, bu vaade inanarak önce 30 bin TL kapora ödedi. Ancak ertesi gün, aracı teslim almak için gittiği Ankara'da büyük bir tuzağa düşecekti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi ve birkaç arkadaşı tarafından karşılanan Usta, bankadan çektiği 170 bin TL'yi aracın bagajına koydu. Notere gitmek üzere hareket eden grup, noterde Usta'ya bir oyun oynadı. Usta, noterde beklerken yanındaki şüpheli, bahanesiyle ayrıldı ve arabadaki 170 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı.Polis suçluları yakalasa da, sonraki günlerde serbest bırakılması Usta'yı şaşırttı ve isyan ettirdi. "10-14 tane suç kaydı olurken nasıl serbest geziyorlar?" diyen Usta, yaşadığı hırsızlık ve gasp olayıyla büyük bir maddi kayba uğradığını belirtti. Olayın bir bilgisayar oyunu üzerinden başlamış olması ve suçluların rahatlıkla serbest kalmaları Usta'nın adalet talebini daha da güçlendirdi. Tüm yaşadıklarını kaybedilen bir umut olarak ifade eden Usta, sadece adaletin sağlanmasını istediğini dile getirdi.