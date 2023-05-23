Ucuz araba alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Ucuz araba almak pahasına her şeyini kaybetti! Filmde görülse inanılmayacak dolandırıcılık hikayesi

Oğuzhan Usta, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak başından geçen talihsiz olayla adeta şok oldu. Bir bilgisayar oyununda tanıştığı bir kişinin tuzağına düşen Usta, ucuz bir araba vaadiyle kandırıldı ve tam 200 bin TL'sini kaybetti. Polis tarafından yakalanan suçlular, ertesi gün serbest bırakılınca Usta büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve adalet talebinde bulundu.
YAŞANAN OLAYIN DETAYLARI
Polis suçluları yakalasa da, sonraki günlerde serbest bırakılması Usta'yı şaşırttı ve isyan ettirdi. "10-14 tane suç kaydı olurken nasıl serbest geziyorlar?" diyen Usta, yaşadığı hırsızlık ve gasp olayıyla büyük bir maddi kayba uğradığını belirtti. Olayın bir bilgisayar oyunu üzerinden başlamış olması ve suçluların rahatlıkla serbest kalmaları Usta'nın adalet talebini daha da güçlendirdi. Tüm yaşadıklarını kaybedilen bir umut olarak ifade eden Usta, sadece adaletin sağlanmasını istediğini dile getirdi.