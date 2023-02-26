Market zincirlerinden A101, ayçiçek yağında indirim yaptığını duyurdu. Ayçiçek yağı fiyatları enflasyondan büyük ölçüde etkilenen ürünler arasında. A101 de, ayçiçek yağının fiyatını düşüren bir kampanya yaptı. İndirimin ardından, , A101 mağazalarında 37,50 TL indirimli fiyatla satın alınabiliyor. Bu teklif, ayçiçek yağı da dahil olmak üzere temel gıda ürünlerinin artan maliyetiyle mücadele edenlere bir miktar rahatlama sağlıyor.
Aktüel
26 Şubat 2023 - 13:30
Ucuz ayçiçek yağı arayan A101'e koşacak! Fiyatlar 20 TL birden düştü
Market zincirlerinden A101, ayçiçek yağında indirim yaptığını duyurdu.
Aktüel
26 Şubat 2023 - 13:30