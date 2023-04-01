Ucuz ayçiçek yağında bugün son! Kapanmadan giden 5 litre ayçiçek yağını en ucuza alacak!

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağı fiyatları sürekli artmıştı. Ancak 11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte marketlerde indirim kampanyaları başladı ve halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. İndirimlerin son günü ise bugün olarak belirlendi. İşte detaylar...
SON GÜN 31 MART
Tarım kredi Kooperatifleri, Ramazan ayında ucuz alışveriş imkanı sunmak için yaptığı indirimleri, son tarihi olarak 31 Mart 2023 olarak belirledi. Tarım Kredi Marketlerinde yapılan indirimler arasında ayçiçek yağı, un ve toz şeker gibi birçok temel gıda ürünü de yer alıyor. Tarım Kredi marketlerindeki indirimler kapsamında, ayçiçek yağı yanı sıra birçok ürüne de eş zamanlı olarak indirimler yapıldı. İndirimde son gün ile birlikte, fiyatlar şu şekilde: TMO Ayçiçek yağı: 135 Lira Destan toz şeker: 105 Lira Özde ve Nora un çeşitleri: 47.90 Lira Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca halkın bütçesine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Tarım Kredi marketlerindeki indirimler, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak sağlayacak ve Ramazan ayını daha ekonomik bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak.