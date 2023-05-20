





TÜRK HAVA YOLLARINDAN BİLET FİYATLARINA İNDİRİM







Ucuz bilet almak için zaman daralıyor! THY duyurdu: Bilet fiyatlarına dev indirim! Bu fırsatı kaçıran üzülür. Türk Hava Yolları (THY), ucuz uçak biletleri almak isteyen yolcuları sevindirecek bir kampanya başlatıyor. Şirketin son günlerde yaptığı açıklamaya göre, bilet fiyatlarında yüzde 25 indirim yapılacak. Bu indirimden faydalanmak isteyenler için son tarih ise belirlendi. İşte detaylar...THY, yolcularına uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket yetkilileri, indirimli bilet kampanyasının bir süreliğine geçerli olacağını belirtti. Buna göre, yolcular ister iç hatlar, isterse dış hatlar uçuşlarında yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin son gün olan belirli bir tarihte rezervasyon yapmaları gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar...THY'nin bu indirimli bilet kampanyası, seyahat etmek isteyenlere ekonomik bir seçenek sunuyor. Hem iç hatlarda hem de dış hatlarda uçuş yapacak olan yolcular, normal fiyatların altında bilet bulma şansına sahip olacaklar. Böylece seyahat etmek isteyenler, bütçelerini daha etkin bir şekilde kullanabilecekler. THY, indirimli bilet kampanyasıyla birlikte müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Şirket yetkilileri, bu kampanya sayesinde daha fazla yolcunun THY'yi tercih etmesini ve seyahatlerinde konforlu bir deneyim yaşamasını amaçlıyor. İndirimli biletler, yolcuların seyahat etmek istedikleri tarihlerde daha fazla esneklik sağlayarak, seyahat planlarını kolaylaştıracak. THY'nin bu indirimli bilet kampanyasıyla ilgili detaylar, şirketin resmi internet sitesi üzerinden ve yetkili acenteler aracılığıyla öğrenilebilecek. Yolcular, kampanya şartlarını ve son tarihi kontrol ederek, seyahat planlarına uygun şekilde biletlerini satın alabilecekler. Sonuç olarak, Türk Hava Yolları, yolculara ucuz uçak bileti alma fırsatı sunmak için yüzde 25 indirimli bilet kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, iç hatlar ve dış hatlar uçuşlarında bilet fiyatlarında önemli bir indirim uygulanacak. Yolcuların belirli bir tarihe kadar rezervasyon yapması gerekiyor. THY'nin bu kampanyası, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor ve seyahat etmek isteyenlere ekonomik bir seçenek sunuyor.