Ucuz et satışı Ramazan sonuna kadar devam edecek! Bu noktalarda sadece 11.00-16.00 saatleri arasında yetişen alıyor!







HANGİ İLÇELERDE HİZMET VERECEK?







Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yaşayan vatandaşlar için uygun fiyatlı et satışı yapacak. Başkent Mobil Market, 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek ve bu hafta hangi noktalarda hizmet vereceği duyuruldu.Mobil market hizmeti, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 10-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu hizmet sayesinde Evren, Şereflikoçhisar, Balâ, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerindeki vatandaşlar, uygun fiyatlı etler gibi kampanyalardan faydalanabilecekler. Mobil marketin programına sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek ve hizmetin verileceği gün ve saatler burada paylaşılacak. Bu hizmet, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.