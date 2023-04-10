Aktüel
10 Nisan 2023 - 19:00

Ucuz et satışı Ramazan sonuna kadar devam edecek! Bu noktalarda sadece 11.00-16.00 saatleri arasında yetişen alıyor!

Binlerce vatandaşa hizmet vermek üzere 11.00-16.00 saatleri arasında açık olan hizmetin Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Aktüel
10 Nisan 2023 - 19:00
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Ucuz et satışı Ramazan sonuna kadar devam edecek! Bu noktalarda sadece 11.00-16.00 saatleri arasında yetişen alıyor!


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yaşayan vatandaşlar için uygun fiyatlı et satışı yapacak. Başkent Mobil Market, 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek ve bu hafta hangi noktalarda hizmet vereceği duyuruldu.

HANGİ İLÇELERDE HİZMET VERECEK?

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Mobil market hizmeti, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 10-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu hizmet sayesinde Evren, Şereflikoçhisar, Balâ, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerindeki vatandaşlar, uygun fiyatlı etler gibi kampanyalardan faydalanabilecekler. Mobil marketin programına sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek ve hizmetin verileceği gün ve saatler burada paylaşılacak. Bu hizmet, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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