Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile bu kampanya ile ev sahibi olacak! Büyük müjde için son 2 gün kaldı!

Asgari ücrette sıcak hareketlilik var. Milyonlarca çalışanı kapsıyor. Artan yiyecek ve konaklama fiyatları, asgari ücrette artış beklentisi yaratıyor. Beklenen haber bakanlık tarafından açıklandı. Asgari ücrete zam ihtimali. Aynı zamanda, çalışanlar indirimli konut fiyatlarından yararlanacak. İşte bakanlığın açıkladığı asgari ücretle ilgili haber...
Bakan Kurum’dan Sevindiren HaberAsgari ücret artışında sıcak gelişmeler yaşandı. Departmandan gelen son haberler milyonlarca çalışanı rahatlattı. Sahip olmak isteyen vatandaşlara müjde! Uygun fiyatlı konut satışını TOKİ'nin yapacağı bilgisi var. Bu kapsamda açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli bir açıklama geldi.
Maaşa Göre Ödeme
Verilen açıklamalarda asgari ücret üzerinden aylık taksitler halinde ödenmesinin muhtemel olduğu belirtilmektedir. Böylece milyonlarca çalışan kolayca mal sahibi olacak.