GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 04:34

Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile bu kampanya ile ev sahibi olacak! Büyük müjde için son 2 gün kaldı!

Bakanlık tarafından müjdeli haber geldi. Asgari ücretli işçiler için uygun fiyatlı konut hakkında iyi haber. Daha fazla detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz…

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 04:34
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Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile bu kampanya ile ev sahibi olacak! Büyük müjde için son 2 gün kaldı!


Asgari ücrette sıcak hareketlilik var. Milyonlarca çalışanı kapsıyor. Artan yiyecek ve konaklama fiyatları, asgari ücrette artış beklentisi yaratıyor. Beklenen haber bakanlık tarafından açıklandı. Asgari ücrete zam ihtimali. Aynı zamanda, çalışanlar indirimli konut fiyatlarından yararlanacak. İşte bakanlığın açıkladığı asgari ücretle ilgili haber...

Bakan Kurum’dan Sevindiren Haber

Asgari ücret artışında sıcak gelişmeler yaşandı. Departmandan gelen son haberler milyonlarca çalışanı rahatlattı. Sahip olmak isteyen vatandaşlara müjde! Uygun fiyatlı konut satışını TOKİ'nin yapacağı bilgisi var. Bu kapsamda açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli bir açıklama geldi.

Maaşa Göre Ödeme



Verilen açıklamalarda asgari ücret üzerinden aylık taksitler halinde ödenmesinin muhtemel olduğu belirtilmektedir. Böylece milyonlarca çalışan kolayca mal sahibi olacak.

Asgari Ücretliye Ödeme Kolaylığı

Bakan, örgütten yapılan açıklamada, " Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

Detay 2 Gün Sonra Yayınlanacak 

Duyuruya göre TOKİ uygun fiyatlı bu konut projesinin detayları 2 gün sonra açıklanacak. Ancak, ödeme detayları ve konut detayları iletilmelidir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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