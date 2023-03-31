Ucuz fiyata altın almanın 5 yolu! Altın fiyatları zirvedeyken hala bir şans var: İslam Memiş gizli formülü açıkladı













Altın fiyatları, küresel bankacılık sisteminde yaşanan endişelerin ardından yatırımcıların güvenli liman olarak tercih ettiği altına yönelimiyle hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ilk kez 2.000 doları aşan altın fiyatları düşüşe geçti. Son zamanlarda, bankacılık krizine ilişkin endişeler azalmaya başladı ve yüksek risk altındaki bankaların sayısının düşük olması yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelimini sınırladı. Ons altın fiyatı dün 1.963 dolara kadar geriledi ve gram altın da rekor seviyelere yaklaşarak 1.250 TL'ye kadar çıkmıştı, ancak şimdi 1.200 TL'nin altına geriledi.Bugün altın gram fiyatı 1.212 liradan işlem görüyor ve çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.050 liradan satılıyor. Ons fiyatı ise şu an yüzde 1.984 dolardan alıcı buluyor.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı netleşirken, piyasaların beklentileri değişiyor. Önceden Fed'in senenin sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güçlüydü, ancak şimdi Mayıs ayında yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. ING ekonomistleri, altın fiyatlarında kısa vadeli bir gerileme öngörüyorlar, ancak yılın ikinci yarısında sarı metalin güçlenmesini bekliyorlar. Fed politikasının orta vadede altın için belirleyici olacağı düşünülüyor. Mayıs ayında, Fed fon aralığını yüzde 5-5,25 aralığında bırakacakları ve son bir artışla 25 baz puan yükseleceği tahmin ediliyor. Fed'in faiz indirimlerinin 2023'ün ikinci yarısında gündeme gelebileceği düşünülüyor. Dördüncü çeyrekte faiz oranının 75 baz puan düşmesi bekleniyor. Reel getirilerin yılın ilerleyen zamanlarında daha düşük politika faizlerini takip etmesi ve bu durumun altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Uzman İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyenlere birkaç öneri sunuyor. Kullanışlı bir yatırım aracı olarak görülen sertifikalı altın alım satım işlemlerinde, komisyon ödeme gibi ek masrafların olmadığına dikkat çekiyor. Som altın satın alarak kar elde edilebileceğini söylüyor, ancak bu şekilde almak için kilo ile satın alınması gerektiğini vurguluyor. İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem, altın madenciliği yapan şirketlerden som altın ve internet e-ticaret sitelerinden toptan altın alınabileceğini, bu gibi alımlarda altın miktarına göre indirimli fiyatlar uygulanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, İran’dan gelen ucuz altınların Van ilinde tercih seçenekleri arasında yer aldığını söylüyor. Hurda altın da diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olabileceğinden bahsediyor. Kuyumcu mu yoksa banka mı tercih edilmesi gerektiği konusunda ise Uzman İslam Memiş, yatırımın süresine bağlı olduğunu belirtiyor. Uzun vadeli bir yatırım düşünülüyorsa kuyumcunun tercih edilmesi gerektiğini, ancak alım satım yapılacaksa bankadan altın almanın daha karlı olabileceğini ifade ediyor.