Ucuz kıyma, kuşbaşı, tavuk satışı başlıyor! Maaşını alan oraya koşsun: Yarı fiyatına satılacak!

TK KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN AYDIN'DAN VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ HABER: UCUZ ET SATILAN MAĞAZA SAYISI 1000'E ÇIKARILACAK!







ET VE SÜT KURUMU'NUN SAĞLADIĞI ETLER YARI FİYATINA!

VATANDAŞLAR UYGUN FİYATLA ETE ERİŞECEK!

Tarım kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, piyasa fiyatlarının yarı fiyatına et satmaya başlayacaklarını ve mağaza sayısını 1000'e çıkarmayı planladıklarını açıkladı.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, vatandaşlara heyecan verici bir haberle geldi. Aydın, ucuz et satan mağazaların sayısının 1000'e çıkarılacağını açıkladı.Aydın, marketlerde Et Süt Kurumu'nun verdiği etlerin yarı fiyatına satıldığını belirtti. Ayrıca Bakanlıkla görüşmeler yapıldığını ve market sayısını bine çıkaracaklarını ifade etti. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Aydın, şubat sonunda tarım kredi ürünlerinin satılmaya başlanacağı 790 markette et satışının yapılacağını ve yıl ortasında da satış noktası sayısının 3 bine ulaşacağını ifade etti.Vatandaşlar, artan et satış noktalarından yararlanabilecek ve kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, mağazaların sayısını arttırarak vatandaşların eti daha uygun fiyata almasını sağlayacak. Ayrıca TK Market sayısı 1.549 ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 400 adet satış noktası bulunuyor. Ucuz et satan mağazaların sayısının artmasının yanı sıra, vatandaşların et alımını kolaylaştıracak paketli ambalajlarda et satışının da devam edeceği belirtildi.