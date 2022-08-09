EKONOMİ
09 Ağustos 2022 - 11:10

Ucuz konut projesinde gençlere ev fırsatı! Talimatı Erdoğan verdi..

Ucuz konut kampanyası ile ilgili hazırlıklar devam ederken, yeni projenin detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Eylül ayında açıklanması beklenen yeni proje için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği ve evlerin yüzde 20'lik kısmının gençler için ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar..

EKONOMİ
09 Ağustos 2022 - 11:10
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Ucuz konut projesinde gençlere ev fırsatı! Talimatı Erdoğan verdi..


Başladığı günden bu güne kadar çok sayıda dar gelirli vatandaşı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapan ucuz konut projelerinde bir ilk yaşanıyor. 81 ilde başlatılan 500 bine yakın konut projesinde ucuz konutların yüzde 20'lik kısmının gençler için ayrılmasına karar verildi. Talimatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Cumhuriyet tarihinde en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanımlanan ucuz konut projesinin startı için sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği projenin detayları da yavaş yaşa ortaya çıkmaya başladı. 81 ilde gerçekleştirilecek olan ucuz konut projesinde 500 binden falz konutun yapılacağı belirtilirken bu konutların bir kısmının ise gençler için ayrılacağı öğrenildi.



500 bin konutun yüzde 20'si gençlerin

500 bin konutun yüzde 20'si gençlerin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayından açıklaması planlanan dev sosyal konut projesi çerçevesinde evi olmayan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşa konut, arsa ve işyerleri 20 yıl vade ve çok uygun taksit imkanlarıyla satışa sunulması bekleniyor. Dev konut hamlesine ise dar gelirli vatandaşların yanı sıra emekliler, şehit ve gazi yakınları dahil edilecek. Bu güne kadar yapılmamış bir durum da projenin içine alınırken yeni projeye gençler ile yeni evleneceklere de ayrı kota ayrılacağı öğrenildi. Gelen yoğun talep üzerine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla projedeki toplam konut sayısının yüzde 20'sinin gençlere ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sabırsızlıkla bekledikleri konut kampanyası kapsamında konut sayısının illerden gelecek olan taleplere göre belirleneceği bildirildi. Başta büyük şehirlerde yapılması planlanan ucuz konut projesi 81 ilde devam edecek ve toplamda 450-500 bin konut ve işyeri yapılacak.

Projenin start tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayında duyuracak

Projedeki son durum ve projeyle ilgili tüm detayları Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Anadolu şehirlerinde ve aynı zamanda İstanbul'da belirli bir aile gelirlerinin üst sınırı ve daha öncesinde hiç evi olmaması koşullarının istenildiği kampanya kapsamında, vatandaşların başvuruları sonrasında kura çekimi ile konut sahibi olma edinimi sağlanacak.

Sosyal konutların haricinde hem üretimin hem de istihdamın artması için Türkiye'nin bir çok yerine küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyet gösterebilmeleri için sanayi tesisleri de inşa edilecek. Bu tesislerde vatandaşlara uygun fiyatlarla ödeme imkanlarıyla verilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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