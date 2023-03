Ucuz kredinin adresi o bankada! Faizler 0,99'a çekildi: Gün içerisinde başvuran anında 20.000 TL'yi cebine koyacak!

20 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜK FAİZ!







VADE ARTARSA FAİZ ORANI DA ARTACAK!

TAHSİS ÜCRETİ YOK!

ON BANK KREDİ BAŞVURU EKRANI

Yeni müşterileri için düzenlediği yeni kampanyanın başvurulara açık olduğunu ancak başvuru kutularının 31 Mart 2023 tarihinde kapatılacağını hatırlatan dijital banka ON Bank, değişen avantajlı faiz oranları hakkında bilgi verdi. ON Bank kredi kampanyası detayları neler, kimler faydalanabilir? İşte detaylar…1 Mart'ta duyurduğu düşük faizli kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çeken dijital banka ON Bank, Mart ayının son gününden itibaren başvurulara kapatılacak olan ürününü geri çağırdı. Banka, yeni müşterilerinin 20 bin TL'ye kadar olan kredi ihtiyaçlarını en fazla 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile karşılayacağını açıkladı.ON Bank, duyurduğu düşük faizli kredi kampanyası kapsamında 36 aya varan vade ile tazminat almanın mümkün olduğunu açıklarken, ON Bank bu durumda destek tutarının azami 10 bin TL ve faiz olduğunu hatırlattı. oran yüzde 1,59'a yükselecek. Banka, bu bilgilere dayanarak nakit yardımı almak isteyen tüketicilerin aylık 391,54 TL ödemesi gerektiğini söyledi.ON Bank, dijital bankacılık indirimi için tüketici dağıtım ücreti almayacağını duyurdu ve tüm bu indirimlerden faydalanmak için son günün 31 Mart 2023 olduğunun altını çizdi.ON Bank'ın düzenlediği düşük faizli kredi kampanyalarından sadece yeni müşteriler yararlanabilmektedir. ON Mobil üzerinden tüketiciler banka müşterisi oldukları anda aynı ekrandan kredi başvurusunda bulunabilirler.