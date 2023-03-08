Ucuz sıfır araç arayanlar bu fırsat kaçmaz! Marka marka en ucuz otomobiller listesi burada!













Düşük fiyatlı araçlar her zaman ilgi çekici oluyor. Eğer uygun fiyata kaliteli bir araç satın almak istiyorsanız, hemen harekete geçin. Mart 2023 itibarıyla hangi araçlar uygun fiyatlı olarak satılıyor? Bazı Hyundai, Fiat ve Citroen modelleri fiyat-performans açısından oldukça iyi seviyelerde bulunuyor. Sıfır araç satın almak isteyenler son aylarda artan zamlardan dolayı biraz şaşkın olsa da, hala uygun fiyatlı araçlar bulunuyor. Bazı araç modelleri ise piyasa fiyatlarına göre oldukça iyi seviyelerde bulunuyor. İşte fiyat-performans kategorisindeki sıfır araçlar:Fiat, Hyundai ve Citroen ModelleriDüşük fiyatlı sıfır araç kategorisinde en popüler markalar arasında Fiat, Hyundai ve Citroen yer alıyor. Bu markalara ait modeller de oldukça beklentileri karşılayacak özelliklere sahip. Eğer siz de Mart 2023 güncel fiyat listesini inceleyerek bir karar vermek isterseniz, aşağıdaki liste size fikir verebilir. Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Manuel - 376.900 TL - 391.900 TL - 392.900 TL Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzinli Manuel - 425.900 TL - 440.900 TL - 450.900 TL Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 438.900 TL - 453.900 TL - 466.900 TL Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 TL - 474.400 TL - 474.400 TL Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 TL - 359.000 TL - 370.000 TL Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Otomatik Vites - 365.000 TL- 381.000 TL - 392.400 TL Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Otomatik Vites - 377.000 TL - 419.000 TL - 432.000 TL Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Otomatik Vites - 420.000 TL - 450.000 TL - 464.000 TL