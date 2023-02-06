Ucuz sıfır araç arayanlar dikkat: 60.000 TL indirimle alabileceksiniz!

Araç almak isteyenler TOYOTA 2023 fiyat listesini merakla bekliyor. İşte ocak ayına özel kampanyalı fiyatlar:
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 642.000 lira Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 670.300 Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 709.900 lira Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 738.150 Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 785.000 Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 828.650 lira Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 896.550 lira
ÖTV indirimli engelli araç fiyatları ne kadar?
Dacia Duster 2023 1.0 Turbo Benzinli Motor 90 Beygir 4×2 Comfort Donanım: 313.888 lira Dacia Duster 2023 ECO- G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Comfort: 323.611 lira Dacia Duster 2023 ECO- G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Prestige: 348.787 lira Dacia Duster 2023 1.3 Turbo 150 Beygir Otomatik Vites 4×2 Comfort: 375.555 lira Dacia Duster 2023 1.3 Turbo Motor 150 Beygir 4×4 Comfort: 391.666 lira Dacia Duster 2023 1.5 Blue dCi 115 Beygir Dizel Motor 4×2 Comfort: 394.444,45 lira Dacia Duster 2023 1.5 Blue dCi 115 Beygir Dizel Motor 4×4 Comfort: 377.777,78 lira Dacia Duster 2023 1.3 Turbo 150 Beygir Otomatik Vites 4×2 Prestige Plus: 329.444,45 lira
Dacia Sandero engelli araç fiyatları ne kadar?
Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir comfort: 293.333, lira Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir Prestige: 319.444 lira Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo Benzinli 90 Beygir Comfort: 348.277 lira Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo Benzinli – LPG'li ECO-G 100 Beygir Comfort: 355.555 lira Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo X-tronic Otomatik Vites 90 Beygir Prestige: 376.111 lira
Dacia jogger engel araç fiyatları ne kadar?
Dacia Jogger 2023 Essential 110 Beygir (Turbo Benzinli) Manuel 7 koltuklu:334.450 lira Dacia Jogger 2023 Essential 2023ECO-G 100 Beygir (Turbo Benzinli+LPG) Manuel 7 koltuklu: 362.800 lira Dacia Jogger2023 Expression 110 Beygir (Turbo Benzinli) Manuel 7 koltuklu: 362.800 lira Dacia Jogger 2023 Expression ECO-G 100 Beygir (Turbo Benzinli+LPG) Manuel 7 koltuklu : 364.250 lira Dacia Jogger 2023 Extreme 110 Beygir (Turbo Benzinli) Manuel 7 koltuklu: 382.500 lira Dacia Jogger 2023 Extreme ECO-G 100 Beygir (Turbo Benzinli+LPG) Manuel 7 koltuklu: 389.130 lira
Fiat Egea Cross fiyatları ne kadar?
Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile birlikte 391.900,00 liradan 244.937,50 liraya indi. Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 liradan 270.875,01 liraya indi. Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer aldığından fiyatı 597.900,00 liradan 322.294,12 lira düştü. Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 liradan 362.166,67 liraya indi. Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine girdiğinden fiyatı 707.900,00 liradan 393.227,78 liraya indi. Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 liradan 279.312,50 liraya indi. Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 liradan 312.722,22 liraya indi. Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 liradan 376.055,56 liraya düştü. Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 liradan 404.388,89 liraya indi. Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 liradan 278.764,71 liraya iniyor. Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 liradan 327.558,24 liraya düştü. Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 liradan 395.500,00 liraya indi.
Fiat Egea Cross Wagon fiyatları ne kadar?
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 691.900,00 liradan 384.388,88 liraya indi. Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 744.900,00 liradan 413.833,34 liraya düştü. Lounge 1.0 Fire 100 HP paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.900,00 liradan 331.117,65 liraya indi. Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV oranı ile 726.900,00 liradan 403.833,34 liraya düştü. Lounge 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 779.900,00 liradan 433.227,78 liraya indi.
Fiat 500L fiyatları ne kadar?
Cross 1.4 Fire 95 HP MT paketi, %80 ÖTV orani ile 631.900,00 liradan 351.055,56 liraya indi. Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT paketi ise, %80'lik ÖTV oranı ile 650.900,00 liradan 361.611,11 liraya düştü.
Fiat 500X fiyatları ne kadar?
Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT paketi, %80 ÖTV orani ile 820.900,00 liradan 456.055,56 liraya indi. Soft Top 1.3 Fire 150 HP Firefly DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 845.900,00 liradan 469.944,45 liraya indi.
Fiat Panda fiyatları ne kadar?
Urban 1.0 70 HP paketi, %60 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı ise 429.900,00 liradan 268.687,50 liraya indi. City 1.0 70 HP paketi ise, %60 ÖTV dilimine girmekte. Otomobilin fiyatı 418.900,00 liradan 261.812,50 liraya indi. Cross 4x4 0.9 85 Hp paketi, %70 ÖTV oranı ile 541.900,00 liradan 318.764,70 liraya indi. Cross Plus 4x4 0.9 85 Hp paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 557.900,00 liradan 328.176,47 liraya indi.
Renault Captur Hybrid fiyatları ne kadar?
Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 742.000,00 liradan 412.222,23 liraya indi. Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 762.000,00 liradan 423.333,33 liraya indi. Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 790.000,00 liradan 438.888,89 liraya düştü. R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 871.000,00 liradan 483.888,89 liraya indi.
Renault Kadjar fiyatları ne kadar?
Icon 1.3 Tce EDC 160bg paketi, %80 ÖTV oranı ile 929.000,00 liradan 516.111,11 liraya indi. Hyundai Bayon fiyatları ne kadar? Jump 1.4 MPI 100 Ps paketi, %60 ÖTV oranı ile 437.000,00 liradan 273.124,99 liraya indi. Jump 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 466.000,00 liradan 291.250,00 liraya indi. Style 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 516.000,00 liradan 303.529,42 liraya düştü. Elite 1.4 MPI 100 Ps Otomatik paketi, %70 ÖTV oranı ile 541.000,00 liradan 318.235,50 liraya indi. Style 1.0 T-GDI 100 Ps DCT paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 559.000,00 liradan 328.823,53 liraya indi.
Hyundai Kona fiyatları ne kadar?
Style 1.0 T-GDI 120 Ps DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 683.000,00 liradan 379.444,45 liraya indi.
Hyundai Kona elektrik fiyatları ne kadar?
100kW Progressive paketi, %10 ÖTV oranı ile 885.000,00 liradan 804.545,45 liraya indi.
Hyundai Tucson fiyatları ne kadar?
Comfort 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT paketi, %80 ÖTV oranı ile 923.000,00 liradan 512.777,78 liraya indi. Prime Plus 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 988.000,00 liradan 548.888,89 liraya indi.
Kia stonic fiyatları ne kadar?
Cool 1.2L 84 PS paketi, %60 ÖTV oranı ile 469.500,00 liradan 293.437,50 liraya indi. Cool 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 545.060,00 liradan 320.623,52 liraya indi. Cool 1.0L 100 PS paketi, %70 ÖTV oranı ile 556.360,00 liradan 327.270,59 liraya indi. Business 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.000,00 liradan 330.588,23 liraya düştü. Elegance 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %80 ÖTV oranı ile 636.000,00 liradan 353.333,34 liraya indi. Elegance Konfor 1.4L 100 PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 675.000,00 liradan 375.000,00 liraya indi. Prestige 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 677.000,00 liradan 376.111,11 liraya indi.
Kia Xceed fiyatları ne kadar?
Elegance 1.5L 160 Ps DCT Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 895.000,00 liradan 497.222,23 liraya indi. Prestige 1.5L 160 Ps DCT Benzin paketi, %80 ÖTV oranı ile 955.000,00 liradan 530.555,55 liraya indi. Prestige 1.5L 160 Ps DCT Mild Hybrid Benzin paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 985.000,00 liradan 547.222,22 liraya indi.
Toyota Corolla fiyatları ne kadar?
CROSS HYBRİD 1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 853.550,00 liradan 474.194,45 liraya indi. 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 930.950,00 liradan 517.194,45 liraya indi. 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 942.500,00 liradan 523.611,11 liraya düştü. 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 991.550,00 liradan 550.861,11 liraya indi. 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 1.003.200,00 liradan 557.333,33 liraya indi.
Citroen fiyatları ne kadar?
C3 AİRCROSS Feel 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 662.000,00 liradan 367.777,77 liraya indi. Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 697.000,00 liradan 387.222,23 liraya indi. Shine 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 759.000,00 liradan 421.666,66 liraya düştü. Feel Bold 1.5 BlueHDi 120hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 748.000,00 liradan 415.555,56 liraya indi. C4 Feel 1.2 Puretech 100hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 660.000,00 liradan 366.666,66 liraya indi. Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 781.000,00 liradan 433.888,89 liraya indi. Shine 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 831.000,00 liradan 461.666,67 liraya düştü. Shine Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 865.000,00 liradan 480.555,55 liraya indi. Feel Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 836.000,00 liradan 464.444,45 liraya indi. Shine Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 888.000,00 liradan 493.333,33 liraya indi.
Citroen C4 fiyatları ne kadar?
Shine Bold 100 Kw paketi, %10 ÖTV oranı ile 865.000,00 liradan 786.363,63 liraya indi.
Peugeot fiyatları ne kadar?
SUV 2008 Active Prime 1.2 Puretech 100hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 716.000,00 liradan 397.777,78 liraya indi. Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 797.000,00 liradan 442.777,78 liraya indi. Active 1.2 Puretech 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 828.500,00 liradan 460.277,77 liraya düştü. Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 871.000,00 liradan 483.888,89 liraya indi. Active Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 880.000,00 liradan 549.999,99 liraya indi. Active 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 911.500,00 liradan 569.687,50 liraya düştü. Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 935.000,00 liradan 519.444,45 liraya düştü. SUV E-2008 GT 100kW (136hp) paketi, %10 ÖTV oranı ile 900.000,00 liradan 918.181,82 liraya düştü.
Opel crossland fiyatları ne kadar?
Essential 1.2 130hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 629.900,00 liradan349.944,45 liraya düştü. Essential 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 679.900,00 liradan 377.722,22 liraya indi. Edition 1.2 130hp AT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine girenlerden. Fiyatı 731.900,00 liradan406.611,11 liraya indi. Elegance 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 802.900,00 liradan 446.055,55 liraya düştü. Edition 1.5 120hp Dizel AT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 802.900,00 liradan 446.055,55 liraya indi.
Opel mokka fiyatları ne kadar?
Elegance 1.2 130hp AT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 870.900,00 liradan 483.833,34 liraya düştü. GS Line 1.2 130hp AT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 882.900,00 liradan 490.500,00 liraya indi. GS 1.2 130hp AT8 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 904.900,00 liradan 502.722,22 liraya düştü. Ultimate 1.2 130hp AT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 965.900,00 liradan 536.611,11 liraya indi.
Opel mokka-e fiyatları ne kadar?
Ultimate 100kW paketi, %10 ÖTV oranı ile 909.900,00 liradan 827.181,82 liraya düştü
Opel grandland fiyatları ne kadar?
Edition 1.2 130hp AT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 962.900,00 liradan 534.944,45 liraya düştü.