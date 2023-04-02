Ucuz telefon almak isteyenlere müjde! A101'de bu modeller en ucuz fiyata satılacak: Oppo, Samsung, Xioami...

Samsung, TLC, Apple, Oppo, Poco ve diğer akıllı markalar A101'de satılıyor. iPhone 14 Plus güncel fiyatını görenler satın almak için sıraya girebilir. Çünkü resmi internet sitesine göre 3200 TL daha ucuza satışa sunuldu.
Özellikle iPhone 14 olmak üzere Poco, Oppo, TCL ve Samsung telefonların fiyatları yükseldi. Uygun fiyatları ile dikkat çeken modeller bulunuyor. Satın almak isterseniz listeyi inceleyebilirsiniz. Listede akıllı telefonların yanı sıra teknoloji ürün kategorisinden mutfak ürünleri, televizyonlar ve işinize yarayabilecek her türlü alet de yer alıyor.