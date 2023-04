Ucuz telefon almak isteyenlere müjde! A101'de bu modeller en ucuz fiyata satılacak: Oppo, Samsung, Xioami...

IPHONE 14 PLUS FİYATI NE KADAR?

A101 AKILLI TELEFON ÜCRETLERİ

Samsung, TLC, Apple, Oppo, Poco ve diğer akıllı markalar A101'de satılıyor. iPhone 14 Plus güncel fiyatını görenler satın almak için sıraya girebilir. Çünkü resmi internet sitesine göre 3200 TL daha ucuza satışa sunuldu.Özellikle iPhone 14 olmak üzere Poco, Oppo, TCL ve Samsung telefonların fiyatları yükseldi. Uygun fiyatları ile dikkat çeken modeller bulunuyor. Satın almak isterseniz listeyi inceleyebilirsiniz. Listede akıllı telefonların yanı sıra teknoloji ürün kategorisinden mutfak ürünleri, televizyonlar ve işinize yarayabilecek her türlü alet de yer alıyor.iPhone 14 Plus'ın şu anda 36.399 TL fiyatla satıldığı kaydediliyor. Apple'ın resmi internet sitesi fiyatı 39.599 TL olarak belirledi. Telefon ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız A101'in indirimli versiyonunu tercih edebilirsiniz. Aralarındaki fark 3000 TL civarındadır. Diğer ürünlere birlikte bakalım:Samsung Galaxy S20FE: 12 bin 199 TL TCL 3/32GB: 2 bin 899 TL iPhone 14 Plus 256 GB: 36 bin 399 TL (Apple fiyatı: 39 bin 599 TL) Oppo A16 4/64 GB: 4 bin 349 TL Poco M5 6/128 GB: 6 bin 999 TL